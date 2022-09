Planches et dessins originaux volés : prévenir tout recel 

À l’occasion d’une séance de dédicaces de son dernier livre, Christian Rossi a appris que des planches de Replay, une histoire réalisée voilà des années, auraient été vendues sans qu’il en soit informé ni évidemment payé.

« Nous signalons le vol à l’attention des collectionneurs et des spécialistes au cas où ils auraient des informations à ce sujet et voudraient bien nous les communiquer », indique la maison. Et d’inviter à écrire, pour toute information à l’adresse suivante : contact@editions-i.com.

Les histoires concernées sont Replay, Marée basse et S.D.F., toutes réalisées pour un projet de revue qui n’avait pas vu le jour, Le Philographe, et qui ne lui avaient jamais été restituées. Toutes trois sont réunies dans l’édition en tirage limité de Chevauchées. La structure aura d’ailleurs dû travailler à partir de bromures et de photocopies.

« Ceux qui détiennent les planches concernées sont complices de vol tout comme leur vendeur. Aucune plainte ne sera portée contre eux s’ils les restituent à leur auteur et signalent leur acheteur », précise la maison.

Un autre dessin a disparu. Cette fois c’est Stefano Carloni qui en est la victime. Il s’agit d’un original couleur de Concha qui n’a jamais été restitué par un collectionneur qui, tout en prétendant l’avoir renvoyé, n’aura jamais informé de son renvoi ni fourni à ce jour de preuve de son expédition.

Le destinataire auquel il aurait été adressé est hors de soupçon ; il s’agit d’un atelier de routage lié à un site de vente en ligne avec qui la maison collabore depuis des années sans aucun souci.

« Là encore toute personne qui le détiendrait est priée de se manifester et de le restituer. Toute information à ce sujet est la bienvenue. Ce dessin faisait partie des offres collector du dernier tirage de tête de Barbe-Rouge. »