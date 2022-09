Le palmarès complet des Hugo Awards 2022 révélé

Meilleur roman :

A Desolation Called Peace, Arkady Martine (Tor) (Disponible en France sous le titre Une désolation nommée paix, traduit par Gilles Goullet chez J'ai Lu)

Meilleur roman court :

A Psalm for the Wild-Built, Becky Chambers (Tordotcom)

Meilleure nouvelle longue :

“Bots of the Lost Ark”, Suzanne Palmer (Clarkesworld, Jun 2021)

Meilleure nouvelle courte :

“Where Oaken Hearts Do Gather”, Sarah Pinsker (Uncanny Magazine, Mar/Apr 2021)

Meilleure série littéraire :

Wayward Children, Seanan McGuire (Tordotcom); (Disponible en France sous le titre Les enfants indociles, traduit par Benjamin Kuntzer chez Flammarion)

Meilleure bande dessinée :

Far Sector, N.K. Jemisin, Jamal Campbell (DC)

Meilleur livre de non-fiction ou apparenté :

Never Say You Can’t Survive, Charlie Jane Anders (Tordotcom)

Meilleur long-métrage :

Dune, écrit par Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth; réalisé par Denis Villeneuve; adapté de Dune de Frank Herbert (Warner Bros / Legendary Entertainment)

Meilleur court-métrage :

The Expanse: “Nemesis Games,” écrit par Daniel Abraham, Ty Franck, et Naren Shankar; réalisé par Breck Eisner (Amazon Studios)

Meilleur éditeur de nouvelles :

Neil Clarke

Meilleur éditeur de romans :

Ruoxi Chen

Meilleur artiste professionnel :

Rovina Cai

Meilleur magazine semi-professionnel :

Uncanny Magazine, Lynne M. Thomas et Michael Damian Thomas (éditeurs et rédacteurs en chef); Chimedum Ohaegbu (gérant/éditeur poésie); Elsa Sjunneson (éditeur non fiction); Erika Ensign et Steven Schapansky (producteurs des podcasts)

Meilleur fanzine :

Small Gods, Lee Moyer (Icon) et Seanan McGuire (Story)

Meilleur podcast amateur :

Our Opinions Are Correct, présenté par Annalee Newitz et Charlie Jane Anders, produit par Veronica Simonetti

Meilleur auteur amateur :

Cora Buhlert

Meilleur artiste amateur :

Lee Moyer

Lodestar Award pour le meilleur livre jeunes adultes :

The Last Graduate, Naomi Novik (Del Rey Books)

Astounding Award pour le meilleur jeune écrivain :

Shelley Parker-Chan

