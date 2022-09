Les crayons de Caran d’Ache, maintenant parfum “Patchouli

Souhaitant porter le swiss made et l’excellence, les deux Maisons familiales ont sélectionné, pour cette dixième édition, l’essence du « Bois de patchouli » pour parfumer le cœur de quatre crayons graphite, entièrement réalisés à Genève à partir d’essence de bois nobles.

L’essence de peuplier revisité

Fabriquées à partir d’essences de peuplier, les créations colorées de cette dixième édition sont une véritable invitation à l’éveil des sens.

Imaginée par Alberto Morillas, maître-parfumeur et fondateur de Mizensir, cette senteur « entend évoquer les souvenirs de voyage dans des latitudes plus exotiques ». Les essences de patchouli s’associent au bois de cèdre et bois de gaïac pour créer une fragrance qui « enrobe d'une douceur de caramel brûlé les quatre crayons graphite ». Elle est destinée aux amateurs et aux collectionneurs de crayons rares, dans l'ambition de faire vivre « une expérience multisensorielle du dessin et de l’écriture ».

Pour cette nouvelle édition, le bois de peuplier a été choisi pour sa solidité, sa légèreté ainsi que pour son taillage facile.

Les Crayons Caran d’Ache Edition N°10 seront disponibles dès le mois d’octobre dans tous les points de vente et boutiques Caran d’Ache, ainsi que sur l’eBoutique.

Fiche technique :

- 4 crayons graphite HB

- Bois reconstitué de haute qualité

- Essence de peuplier

- Bois sélectionnés selon des critères stricts de qualité

- Mines confectionnées à partir de produits 100% naturels

- Senteur « Bois de Patchouli » : combine cèdre, Patchouli et caramel brûlé

- Vernis solvant parfumé mat et incolore

L'entreprise familiale, Caran d’Ache emploie aujourd’hui quelque 300 collaborateurs et possède une dizaine de boutiques en Suisse et à l’international, plus de 120 shop-in shops, et est présente en ligne.

Crédits visuel : Caran d'Ache