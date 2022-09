Pour un livre numérique libéré de ses chaînes ?

Elle se généralisait depuis un moment, la fameuse DRM LCP : présentée comme plus souple pour l’utilisateur, ePagine l’applique désormais à l’ensemble de son offre, explique la société filiale de Tite Live.

Jusqu’alors, le livre numérique se heurtait à des limitations techniques et technologiques contraignantes pour l’utilisateur. Il était entre autres pratiquement impossible de partager un fichier numérique de livre, la fermeture d’une librairie en ligne entraînait l’impossibilité de continuer à lire ses livres et les personnes en situation de handicap se plaignaient à raison d’impossibilités de lecture liées aux DRM utilisées. ePagine

En somme, qu’apporte donc LCP ? Plusieurs avantages non négligeables, à commencer par la fin de création d’un compte « auprès d’un service tiers et de son identification préalable à la lecture de son livre numérique ». Une identification par phrase secrète facilite l’accès et la confiance semble payante, relève ePagine. « Les statistiques établies sur l’année précédente soulignent le respect de ces pratiques et l’utilisation vertueuse qui en est faite : sur l’échantillon étudié, seuls deux achats payants sur les 3400 ont été téléchargés anormalement et leur licence révoquée. »

Qu’en est-il des usages par ailleurs ? Sur une année de test, les « supports de lecture choisis par les utilisateurs sont relativement homogènes : 35,9 % optent pour la liseuse, 33,9 % pour le PC et 30,2 % pour le mobile ». Or, LCP introduit aussi une globalisation de la fonctionnalité Text to Speech : les œuvres sont directement lues par la machine (si elle supporte cette solution, bien sûr).

En outre, ce sont 1116 librairies numériques en Europe, ainsi que deux à La Réunion et deux autres en Martinique, qui profitent de la solution de vente d’ebooks de ePagine. Or, il devient possible pour les lecteurs — qui seraient clients de différentes librairies partenaires — « d’accéder à leurs livres numériques au travers d’une même application et liseuse de leur choix ».

Détail qui compte : cette transition découle d’un impératif de mise en conformité avec la directive européenne Accessibility Act, dont l’entrée en vigueur est prévue dès le 28 juin 2025.

Et, complément intéressant, une bibliothèque numérique globale est désormais proposée : l’utilisateur y retrouve, depuis ePagine.eu, tous les titres des ouvrages LCP achetés chez les différents revendeurs. Ajoutons enfin que même les fichiers PDF disposent désormais de cette mesure technique de protection (MTP).

Reste à attendre la transition, par laquelle tous les fichiers précédemment achetés, basculeront donc sur une solution LCP. Ou même, rêvons tout haut, de voir disparaître toute forme de MTP, au profit d’un filigrane (ou watermark) – une solution qu’avait fortement défendue ePagine en septembre… 2013.

Rappelons enfin que, dès 2021, Numilog appliquait cette solution à son outil Biblioaccess, consacré à l’offre de prêt en bibliothèque, après avoir fait disparaître les DRM de l’offre Girlyboox en septembre 2017. En juillet 2022, toutes les cyberlibrairies basculaient sur LCP et l’écosystème lié.

crédits photo : Lacie Slezak/Unsplash