Développer le goût de la lecture : Lire et Faire Lire recrute des bénévoles

Donner une chance aux enfants, par la lecture et le partage de ces moments, tournés vers l’échange et le plaisir des histoires. Au cœur de l’action que mène Lire et Faire Lire réside cette rencontre entre les plus jeunes et les bénévoles, qui se rendent dans les établissements partenaires, pour lire. Tout simplement lire.

Dès 2006, l’association a d’ailleurs intégré des modules de formations, que les coordinateurs départementaux proposent à celles et ceux qui s’engagent dans ce projet. Tisser des liens affectifs, développer le goût de la lecture, raconter des histoires : tout cela s’apprend, pour mieux accompagner les plus jeunes.

Toute personne de 50 ans et plus peut ainsi prendre part à cette vaste entreprise, motivée par différentes raisons. Ce sera un goût pour la lecture, une passion de la littérature, la conviction que la lecture est un outil essentiel pour se réaliser pleinement, ou encore le désir de contribuer à la réussite et à l’épanouissement des enfants…

Voire toutes en même temps.

Comme chaque année, l’association lance une grande campagne de recrutement, pour trouver — littéralement — de nouvelles voix portant les œuvres jusqu’aux enfants. Pour postuler, il faudra remplir le document en ligne à cette adresse.

Et pour 2022, ActuaLitté est fier de prendre part à cette mobilisation nationale.

Pour rejoindre les quelque 20.000 bénévoles de Lire et Faire Lire, les inscriptions se font à cette adresse.

Crédits photo : Lire et Faire Lire