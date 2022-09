La promotion de la lecture, une “bataille civilisationnelle

Dans La Stampa de Turin (l’un des plus grands quotidiens italiens), dans un article intitulé Mettete dei libri nei vostri programmi (Mettez des livres dans vos programmes), Nicola Lagioia exprime sa déception face à une absence majeure dans les programmes des partis politiques : celle des livres. Et il souligne l’importance d’une nouvelle loi sur le livre et la lecture.

Un secteur entre ombre et lumière

L’écrivain rappelle tout d’abord l’un des faits fondamentaux qui caractérisent la lecture en Italie : la séparation entre le nord et le sud du pays : « (...) En Italie, comme on le sait, on lit très peu. La différence entre le centre-nord et le sud est stupéfiante, même dans ce domaine. » Et il rappelle que le problème des faibles revenus et celui du faible taux de lecture sont souvent liés.

Malgré cela, l’édition en Italie passe avant le cinéma, la musique, le théâtre et le système des musées : c’est l’industrie culturelle la plus importante du pays. Et « les maisons d’édition italiennes semblent conçues pour des marchés plus matures, plus riches et plus développés que les nôtres », bien que les professionnels de l’édition soient souvent « mal payés ».

L’appel à une nouvelle loi sectorielle

Ce qui manque en Italie, c’est « une vraie grande loi pour le renforcement et la promotion du secteur ». Dario Franceschini, le ministre de la Culture, a annoncé à plusieurs reprises cette loi, dont il connaît l’importance, mais n’a pas pu la mettre en œuvre à temps.

Pour Lagioia, il s’agit d’un « système de lois capable de soutenir, d’encourager et de connecter de manière vertueuse les principaux opérateurs du secteur : éditeurs, librairies, bibliothèques, écoles ».

Réunir la politique autour des livres

« La promotion de la lecture est une bataille civilisationnelle sur le plan intérieur, tandis qu’à l’étranger, elle renforcerait notre influence d’une manière non négligeable. Se concentrer sur les livres dans un pays comme l’Italie : c’est l’un des rares sujets sur lesquels toute la classe politique peut s’accorder ».

Enfin, il convient de rappeler que le programme électoral du Partito Democratico parle précisément « d’une nouvelle loi sectorielle pour soutenir tous les acteurs de la chaîne (éditoriale NDR) ».

crédits photo : Nicola Lagioia - ActuaLitté, CC BY SA 2.0