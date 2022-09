Poetik Bazar : un marché de la poésie à Bruxelles

Le Poetik Bazar est le projet original d’un marché de la poésie bilingue porté par un collectif francophone et néerlandophone composé des éditeurs singuliers, de la Foire du livre de Bruxelles, de maelstrÖm reEvolution, de la Maison de la poésie d’Amay, des Midis de la poésie et VONK & Zonen.

Il travaille en collaboration avec la Maison de la poésie de Namur, le Marché de la poésie de Paris et Passa Porta.

L’afro-poésie mise à l’honneur

Pour cette deuxième édition, près de 70 maisons venues de Belgique, de France et des Pays-Bas, seront présentes au Poetik Bazar, comme Bruno Doucey, Le Castor astral, Bleu d’encre ou encore CotCotCot Éditions. Une trentaine d’autres éditeurs participeront à 3 espaces librairies : un espace librairie francophone tenu par l’asbl les éditeurs singuliers, un espace librairie néerlandophone porté par l’asbl Poëziecentrum et un espace librairie Afro-poésie, animé par Dulia Lengema, librairie et initiateur du projet, Des mots d’éditeurs.

Le Poetik Bazar accueillera de la microédition, des « objets livres » poétiques, des revues de poésie, de l’illustration et des fanzines.

Dans les différentes rencontres seront évoquées des questions de traduction, de défense de la poésie en librairie, de l’édition bilingue, ou encore de l’édition en France. En extérieur, plusieurs balades dans les quartiers de Laeken et Molenbeek seront également organisées.

Parmi les artistes, auteurs et autrices invités cette année, le public retrouvera notamment Antoine Wauters, Milady Renoir, Mustafa Kör, Uschi Cop, Marie Darah, Jan Ducheyne, Mugeni, Matthijs Deraedt, ou Astrid Haerens. Le Marché de la poésie de Bruxelles accueillera aussi la poétesse, écrivaine et compositrice franco-tunisienne Nawel Ben Kraïem, les slameurs sénégalais Sall Ngaary et Zeiniix, le collectif, La Voix des sans papiers de Bruxelles, et le poète algérien Mo Abbas.

Ce dernier sera accompagné de son éditrice Sarah Rolfo, avec qui il présentera le travail de leur maison d’édition, Le Port a jauni. Une maison d’édition jeunesse engagée, basée à Marseille, qui publie des albums de poésie illustrés bilingues, en français et en arabe.

Un atelier autour de l’écriture rap et un atelier de poésie en langue arabe, en partenariat avec la librairie Replica et l’atelier d’architecture L’Escaut seront également organisés. S’ajouteront un atelier autour du pliage d’origamis avec l’illustratrice Lucie Petit Pic et un atelier sur la risographie avec le studio d’impression de Frau Steiner.

Le Poetik Bazar proposera aussi cette année un espace bibliothèque bilingue pour les enfants accompagnés de leurs parents, au cœur du marché d’édition. Une merveilleuse occasion de découvrir la poésie dès le plus jeune âge.

Crédits visuel : Poetik Bazar