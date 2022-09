Yuval Noah Harari raconte les super-pouvoirs de l'humanité, en BD

« Partout sur Terre, les humains dominent la planète. Comment sont-ils devenus si puissants ? Pour découvrir leur super-pouvoir, plonge dans cet ouvrage fourmillant d’illustrations et remonte le temps : tu emprunteras le même chemin que nos ancêtres et tu croiseras des serpents géants, des nains et le Grand Esprit lion. Tu apprendras aussi que la maîtrise du feu a fait rétrécir nos estomacs, que les règles du foot nous renseignent beaucoup sur notre espèce et que l’argent est une histoire imaginaire à laquelle tout le monde croit. »

Le lancement sera mondial, mais il s’agit bien d’un genre qui se développe sur le marché français : le documentaire à lire comme un roman, à destination des pré-ados. Le tout avec un auteur dont les talents de vulgarisateur ne sont plus à prouver. Et qui s’adresse ici à un public ayant besoin que l’on décortique, que l’on explique, dans un style simple, des choses compliquées.

Yuval Noah Harari réussit la prouesse d’expliquer des choses complexes avec des images simples. Il donne vraiment envie de comprendre l’histoire de l’humanité. Il est bien question de comprendre et non d’apprendre. Harari sait parfaitement que l’on comprend mieux (et sans doute par conséquent que l’on retient mieux) quand le propos passe par des choses qui nous touchent, qui nous font rire ou qui nous surprennent.

Une forme très séduisante, drôle, didactique, avec des illustrations, facile à lire, pour une lecture que l’on ne lâche pas car l’on ne s’y ennuie jamais. Les choses compliquées sont décortiquées, répétées, récapitulées. La série comportera 4 volumes, à paraître chaque automne.

Notre super-pouvoir, c’est que nous sommes capables de coopérer en grand nombre, avec des gens que l'on ne connaît pas. Yuval Noah Harari s’adresse directement au lecteur et lui dit : Si tu as envie de manger une banane, contrairement au chimpanzé, tu ne vas pas aller la cueillir toi-même. Tu vas au marché ou au supermarché, tu l’achètes avec de l’argent. Mais tu ne connais pas personnellement la personne qui l’a cueillie, ni celle qui l’a mise dans un carton, tu ne connais pas celui qui a conduit le camion, ou le bateau. Manger une banane, c’est possible grâce à la coopération d’un grand nombre de personnes que tu ne connais pas.

Mais notre super pouvoir, ça n’est pas que ça. Coopérer en grand nombre, il y en d’autres qui savent le faire : les fourmis. Depuis la nuit des temps, les fourmis, elles ont une division du travail stricte, et ça marche bien. La reine dirige. Il y a des pourvoyeuses, il y a des constructrices, il y a des soldates, il y a des éleveuses. Mais les fourmis, contrairement aux humains, elles n’ont jamais songé à couper la tête de leur reine. Elles ne remettent pas en cause l’ordre des choses. Tandis que l’humain, si. Nous, nous modifions constamment nos manières de coopérer. Et cela nous permet d’inventer des choses nouvelles.



Est-ce que cela suffit pour expliquer qu’on a conquis le monde ? Eh bien toujours pas. Notre super-pouvoir, c’est que nous sommes capables d’inventer des histoires. Et cela nous vous laissons le découvrir dans Nous, les indomptables.

Les Sapiens croient à une multitude d’histoires, et c’est ce qui fait marcher le monde, qu’il s’agisse des règles du football, ou encore de la monnaie. Les banquiers disent en tendant un billet de banque : « Ce petit bout de papier vaut 10 bananes ». Et tout le monde est OK pour croire cette histoire. Mais pas les chimpanzés.



On réécoutera également pour approfondir ce traitement graphique, le podcast réalisé en partenariat avec Les Rendez-vous de la Bande dessinée d’Amiens. Daniel Casanave, avec David Vandermeulen, travaillent et transforment l’œuvre de l’historien et conférencier Yuval Noah Harari en BD. Un dialogue interdisciplinaire qui répond à cette question : comment parler de science en bande dessinée ?