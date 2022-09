Tenté par un voyage à Bologne, en 2023 ?

Avez-vous le bon profil ? Oui, si vous êtes auteurs-illustrateurs, que vous résidez en France métropolitaine ou dans les départements ou régions d’Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte), et que vous avez publié au moins 1 ouvrage jeunesse et au maximum 6 depuis 10 ans (ouvrages à compte d’éditeur).

Vous avez jusqu’au 24 octobre 2022 inclus (le cachet de la Poste faisant foi) pour envoyer votre dossier de candidature. Chaque dossier devra comporter toutes les pièces énumérées dans le règlement, disponible en fin d'article. L'inscription en ligne se fera à cette adresse.

Un jury, composé au minimum de 4 parrains/marraines, de 2 professionnel·les du livre, ainsi que de 5 représentant·es des Centres régionaux du livres (CRL) partenaires, se réunira pour sélectionner 12 illustrateurs au maximum. Parmi ces 12 lauréats, 5 au minimum seront soutenus par les régions partenaires. La liste des lauréat·es sera annoncée au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis.

Marraines et parrains sont des chartistes et artistes confirmés, ils et elles ont pour mission d’aider les auteurs et autrices sélectionnés à préparer leurs rendez-vous professionnels et les guider pendant la Foire. Leurs expériences et leurs réseaux professionnels sont un atout important.

Le voyage s'effectue en plusieurs temps : deux journées de formation, mi-janvier 2023, seront organisées pour permettre aux lauréats et lauréates et aux parrains/marraines de faire connaissance. Au programme : présentation de la Foire de Bologne, constitution du book et de tout ce qui servira à optimiser la prise de contact avec les professionnel·les, échanges avec des directeurs et directrices artistiques.



Et début mars, la Foire de Bologne... Sur la Foire, les 12 retenus seront encadrés par les parrains/marraines. Ils et elles auront l’opportunité de rencontrer des maisons d’édition étrangères (pour certaines francophones), qui acceptent de prendre part au projet.