Hibous et renards pour voisins : une résidence d'auteur dans les bois

En marge de la présentation du festival Terres de Paroles, qui se déroulera du 1er au 9 octobre à travers tout le département, les organisateurs réservaient une surprise : la cahute de Steph'. Si le menuisier improvisé ne renie pas un goût d’enfance pour les cabanes, ce projet a une tout autre visée : « Elle deviendra, dans quelques semaines, une résidence pour auteur de l’écrit, et peut-être plus largement, tout artiste-auteur qui présentera un dossier », explique-t-il à ActuaLitté.

Matériau de réemploi et écoresponsabilité

Les danseurs se sentiront un peu à l’étroit, dans les 20 min 2 s de cette hutte — et pourquoi ne pas inventer l’Oudapo, Ouvroir de Danse Potentiel ? « Nous sommes très modernes avec cette construction, depuis que l’on a signé la fin de l’abondance, comme a dit l’autre », plaisante son bâtisseur. « Plus sérieusement : nous imposons une certaine frugalité, autant qu’une prise de responsabilité dans la gestion des ressources. »

Une contrainte pour les créateurs qui habiteront les lieux, à plus d’un titre : pas de raccordement au réseau d’eau potable, on remplira des jerrycans, pour boire ou se doucher. Une station électrique fournira l’énergie, juste assez pour alimenter et recharger du petit électroménager, un ordinateur, des plaques de cuisson ou un smartphone. Le tout, loin des regards des visiteurs passant dans le parc.

« C’est un environnement merveilleux, vraiment. On entend les cloches au loin, le bac qui passe, et rien d’autre. Et l’autre soir, j’ai assisté à un dialogue incroyable, entre un hibou et un renard, extrêmement bavards », raconte Stéphane Nappez, heureux.

Cette cabane s’inscrit dans un projet plus vaste que porte l’association Baraques Walden — l’organisme entend poser des lambourdes un peu partout sur le territoire, façon Pierre qui posa la première pierre. Mais foin d’église ici : l’abbaye ne supporterait aucune concurrence. L’idée repose sur la mise en œuvre de résidences pour auteurs dans un cadre naturel.

La construction, il l’a appréhendée seul, après différents stages d’observation, chez un ami charpentier — pour comprendre la création d’une ossature — et un autre, menuisier, pour maîtriser les outils de base. « Ma conclusion ? Il ne faut vraiment pas être con pour travailler avec ses mains : à la moindre inattention, c’est illico sanctionné. »

Walden, ou la vie dans les bois...

Le local doit son style de guingois à l’emploi de bois de reconstruction et de réemploi : aucune planche n’a été taillée pour la circonstance, toutes résultent d’un recyclage méthodique. « Cela ne coût pas beaucoup moins cher, car il faut payer les gens qui rendent ce matériau réutilisable », note-t-il. Car on ne se rendra pas ici pour le confort. « Quand l’écrivain Henry David Thoreau écrit Walden, ou la vie dans les bois [en 1854, ndlr], c’est un récit inspiré de sa propre expérience qui parle de cette reconnexion. »

Dans l’ouvrage, l’auteur américain relate un séjour de deux années, deux mois et deux jours, en compagnie d’un proche, Ralph Waldo Emerson. Installés près de l’étang de Walden (Concord, dans le Massachusetts), le texte relate cette existence spartiate et se révèle extrêmement critique à l’égard de la société — voire, pamphlétaire. Le titre a prêté son nom à l’association, qui, en hommage, a choisi les matériaux de réemploi pour élever ses petits palais.

« Dans le livre, il présente leur cabane comme une seconde peau, protégeant des intempéries, du froid : l’habitat est réduit à ses fonctionnalités essentielles, loin de toutes les distractions et du confort de son époque. Nous avons cette même philosophique », reprend Stéphane Nappez. À laquelle s’ajoutent la responsabilisation, au sens environnemental, ainsi que cette disponibilité de soi à soi. « L’endroit est propice à la méditation, à se retrouver — ou se découvrir… »

Alors, non, ce parc n’incarne pas vraiment les grandes étendues sauvages, mais tout de même. On envisage d’ailleurs de l’ouvrir à des pratiques artistiques amateurs, indique Stéphane Nappez : « Il existe des ateliers pour du théâtre, de la danse, du chant… La cabane, sous réserve d’un projet littéraire, serait à même d’accueillir un auteur hébergé pour quelques mois. » Et pourquoi pas, avec un soutien financier ? « En effet, nous y réfléchissons… »

Des autrices plus audacieuses ?

Pour l’heure, les dossiers de candidatures concernent strictement les auteurs de l’écrit, et doivent être déposés sur le site du CNL. La Commission se réunira le 2 novembre pour désigner l’heureux locataire — qui serait bien une heureuse locataire. « Étonnament, nous avons plus de demandes émanant de femmes que d’hommes : elles semblent moins dérangées l’astreinte qui pèse. On en tire les conclusions que l’on veut », lance-t-il avec un sourire.

Les toilettes sèches et le bac à compost associé dissuadent-ils ces messieurs écrivains ? Pour l’instant, la récupération de l’eau de pluie est à l’étude, avec la perspective d’un filtre pour la boire — l’autarcie sera complète quand le potager verra le jour. « Oui, on en rêve, mais la terre n’est pas très fertile ici… »

La résidence sera proposée pour une durée de 4 mois : sachant que les deux tiers des écrivains français vivent en région parisienne, la distance les séparant de ce havre (200 km de Jumièges) de paix a de quoi séduire — autant qu’un petit 2 pièces parisien… « Moi, je serais ému si Pascal Quignard l’étrennait… Ou Sylvain Tesson. »

Baraques Walden, qui s’était fait connaître avec sa grande opération de réécriture de Madame Bovary sur Twitter — Bowary — fait un grand écart complet. « Nous passons des réseaux, ultra-polluants à l’extrême sobriété inverse : c’est l’humanité, ça, pétrie de contradictions. Regardez : internet, c’est la plus grande médiathèque du monde, et on s’en sert pour regarder des vidéos de chat ou du porno. »

Chance : au sein de la forêt, la 3G passe difficilement…