Rima Abdul-Malak : face à Bolloré, "des évolutions législatives"

Cette rentrée littéraire 2022 de 490 nouveautés, dont 90 premiers romans, est placée sous le signe de l’inquiétude. Le monde de l’édition constate en effet un fléchissement des ventes en regard des deux années passées. Saluant la présence de « beaucoup de femmes », Rima Abdul-Malak ne partage par l’alarmisme ambiant, car la pandémie a conduit le livre à des résultats en réalité hors normes.

Elle ajoute que le livre reste en France le cadeau numéro 1 à Noël, dans une « nation de lecteurs ». Lectrice elle-même, elle confesse lire de la poésie tous les jours : « Depuis toute petite, c’est ce qui m’aide à vivre. J’ai grandi au Liban durant la guerre civile. La lecture était mon refuge. » Elle concède cependant que le manga tient une grande place dans les ventes effectuées via le Pass Culture, mais continue à défendre le genre et en souligne l’apport pour le monde de l’édition dans sa globalité.

Le soutien aux petites structures

Autre préoccupation du secteur, les ambitions de Bolloré. Qu'importe la plus que probable cession d’Editis, la ministre de la Culture confirme la vigilance du gouvernement quant aux agissements du grand industriel. Ainsi, l'étude avec les parlementaires d'« évolutions législatives potentielles » protégerait les fonds des maisons d’édition rachetées. Qui a dit qu'il fallait légiférer en tremblant ?

En revanche, en vertu de la liberté d'expression et de la défense du droit privé, il ne sera pas question de s'immiscer dans le choix des auteurs édités.

Pour contrebalancer l’importance croissante des grands groupes, elle cite la politique de soutien aux petites structures à travers les initiatives du Centre national du livre (CNL). Toujours par le truchement de l’organisme rattaché au ministère de la Culture, elle rappelle la création des plus de 140 résidences d’auteurs dans les établissements scolaires et les colonies de vacances. Ou encore, le lancement du Goncourt des détenus, dans un partenariat entre l’Académie Goncourt, le ministère de la Culture et de la Justice.

Ces prochains mois, Rima Abdul-Malak axera action sur l’éducation : « Dans 20 ans, dans 30 ans qui va les fréquenter : les théâtres, les librairies les musées… » se demande-t-elle. Avec « l’importance toujours grandissante des écrans dans nos vies », elle donne l’exemple d’un projet initié par un recteur de Bretagne, sur l’éducation artistique, Emmanuel Ethis, le quart d’heure de lecture.

Une initiative, où les établissements libèrent 15 minutes par jour, afin que chaque élève puisse lire ce qu’il souhaite, réclamant peu de moyens pour une bonne perspective de résultat. Généralisée par le CNL, cette opération nous vient de Belgique, entre autres.

À LIRE:TVA : 5,5 % sur le livre, suffisamment bas pour Rima Abdul-Malak

Au printemps 2023, s'ouvrira au public, « si tout va bien », la Cité internationale de la langue française et de la Francophonie à Villers-Cotterêts, où a été signée l’ordonnance du même nom.

Annoncée en mars 2018 par le président de la République, elle sera « un site patrimonial de premier plan, contribuant au rayonnement international de ce territoire local, ainsi qu’un laboratoire vivant de rencontres et d’expression pour tous les francophones et non francophones ».

Crédits photo : Thibaut Chapotot/ministère de la Culture