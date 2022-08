Une rétrospective célèbre le créateur de Max et les Maximonstres

Wild Things are Happening est la plus importante exposition consacrée au travail de l'artiste à ce jour. Elle présente plus de 150 croquis, illustrations originales, storyboards et peintures, que ce soit de ses projets ou de ses collaborations.

Where the Wild Things Are (1963), sur papier, 9 ¾ x 11 pouces. Fondation Maurice Sendak. Columbus Museum of Art.

La rétrospective fait également référence à ses multiples inspirations et influences, comme William Blake, les productions Walt Disney ou encore Beatrix Potter.

Where the Wild Things Are (1963), sur papier, 9 ¾ x 22 pouces. Fondation Maurice Sendak. Columbus Museum of Art.

Il apporta une grande contribution à la fois à la littérature pour enfants et à la discipline du dessin dans son ensemble. Une exposition parallèle autour de l'œuvre de Sendak a aussi été montée au Ballard Institute and Museum of Puppetry, dans le Connecticut, qui se tiendra jusqu'au 16 décembre.

Rosie and Buttermilk, her Cat, études de personnages pour l'animation, Really Rosie (1973), aquarelle et encre sur papier, 13 ¾ x 15 5/8 pouces. Fondation Maurice Sendak. Columbus Museum of Art.



Né dans une famille d'immigrants juifs de Pologne, Maurice Sendak passe son enfance à Brooklyn. Il se fait ensuite un nom à partir des années 1950 comme illustrateur de livres pour la jeunesse. Son premier album paraît en 1956, La Fenêtre de Kenny (trad. Françoise Morvan), édité chez MeMo en 2016.

Il rencontre finalement le succès international avec Max et les maximonstres (Where the Wild Things Are), révélant son style, en malaise et imaginaire.

Autoportrait (1950), encre sur papier, 10 ¾ x 16 ½ pouces. Fondation Maurice Sendak. Columbus Museum of Art.

Son œuvre phare retrouve une seconde jeunesse en 2009 grâce à une adaptation cinématographique réalisée par Spike Jonze.

Higglety, Pigglety, Pop ! (1967), encre sur papier, 11 ½ x 9 pouces. Fondation Maurice Sendak. Columbus Museum of Art.

Maquette pour la couverture de Nutshell Library (1962), encre et détrempe, 10 3/8 x 8 1/8 pouces. Fondation Maurice Sendak. Columbus Museum of Art.

Via : Colossal

Crédits visuel : Fondation Maurice Sendak / Columbus Museum of Art