Une bibliothèque avec piscine, qui invite à marcher sur l'eau

Le toit convexe de l’établissement est surplombé par un bassin d’eau miroitante. Constitué d’un bâtiment blanc circulaire de 450 m2, et d’un long mur allongé, le chemin pour y accéder est toutefois quelque peu tortueux.

Il faut emprunter un escalier étroit à flanc de colline qui donne sur un couloir tout en longueur. Ce dernier débouche sur la passerelle à fleur d’eau, permettant de traverser la piscine du toit et accéder aux ouvrages. Niché dans un paysage vallonné, ce miroir d’eau ajoute un élément doux à la structure, l'allègeant et lui donnant une impression de flotter.

Le studio chinois voit la topographie du terrain naturelle à la fois comme un obstacle et comme un avantage qui contribue pleinement à l’élaboration de la forme du bâtiment. Selon les concepteurs, ce « chemin vers la montage des livres » fait « comprendre la douleur de l’apprentissage ». Et d'ajouter : « Pénétrer dans le bâtiment est un voyage pour saisir la nature et soi-même. Entrer dans le bâtiment implique de descendre le couloir et “plonger” sous la piscine. »

Des contraintes inévitables

« Le parc se situe entre l’ancienne ville de Pinghai et la mer, non loin de la célèbre réserve de tortues de la baie de Shuangyue. Le terrain global du parc est élevé au nord et bas au sud, avec des collines et des vallées au nord et la mer au sud. La base du projet est proche du centre du parc et constitue une colline indépendante et proéminente “en forme de péninsule” », détaille 3andwich Design/He Wei Studio.

Lors de l’élaboration du projet, le cabinet a rencontré de nombreux défis. Par exemple, la présence de plusieurs bâtiments résidentiels à l’est et au sud-est de la base, dont le volume important risquait de bloquer la vue, dans une certaine mesure, de l'établissement.

Selon l’équipe, la hauteur de la bibliothèque était également soumise à une contrainte : éviter de bloquer la vue des résidents situés en bas de la résidence, soit côté nord du bâtiment. « La conception s’efforce d’intégrer l’attribut culturel de la bibliothèque, l’attribut environnemental du site et l’attribut public de la société contemporaine », explique l’équipe à World Achitecture.

Une bibliothèque subaquatique

Un parcours du combattant qui en vaut la chandelle puisqu’une fois à l’intérieur de la structure, les usagers peuvent profiter d’une vue imprenable sur la mer et la nature environnante à plus de 180°.

Entièrement vitrée, la bibliothèque profite d’une grande clarté qui vient contraster avec une pièce centrale plus sombre et silencieuse, couverte de panneaux de bois. Les livres sont répartis sur des étagères intégrées dans le mur central disposées en anneau, qui s’étendent vers l’extérieur dans une forme de nuage.

Enfin, un salon de thé VIP, pensé comme un espace d’introspection, et un bar à eau, viennent compléter les équipements et services proposés par l’établissement. Le plafond du bar dispose d’un puits de lumière ouvrant sur la piscine sur le toit.

De quoi nager dans le bonheur...

Crédits photo : © Jin Weiqi / 3andwichdesign