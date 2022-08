Le soldat ou le temps désaccordé ?

Si par désaccord, Gilles Marchand nous oriente sur une piste musicale — lui-même musicien impénitent — le lecteur candide se détrompera rapidement : les rares sonorités offertes relèvent des gémissements d’agonie et des explosions, venues de partout. « Un cheval est passé juste au-dessus de nous. Il avait le ventre ouvert, n’est-ce pas. Je me souviens que je m’étais demandé comment il pouvait aller aussi vite avec un trou aussi large. Il y avait des éclairs, des obus qui miaulaient au-dessus de nous. Des fracas de métal et de bois. »

Las : nul récit sur la guerre ne s’écrit sans le sang des morts. Mais c’est encore plus troublant quand les événements reviennent, rapportés par les survivants et restitués par la mémoire.

À Paris, un combattant qui a perdu sa main — la gauche, qui traditionnellement sur une guitare plaque les accords — est mandaté pour retrouver un soldat disparu, Emile Joplain. La mère, convaincue que le fils est vivant : les crédits sont presque illimités pour ce faire. Sur le chemin de la reconstitution, il ne trouvera pas de dames, mais une adolescente : Lucie Himmel. Domestique engagée par la famille Joplain, elle et Émile tomberont éperdument amoureux. Quel sinistre destin que deux tourtereaux, pris dans un dilemme shakespearien : car bien entendu, la famille Joplain refuse cette union.

Emporté vers les tranchées, Émile n’aura jamais que Lucie à l’esprit, et cette dernière n’aura de cesse que de remonter sa piste pour le retrouver. Arpentant les cadavres, les villes dévastées, la voici en quête de son amant. Et bien des années plus tard, le soldat mandaté par Madame Joplain reconstitue leurs parcours mutuels, remontant les années de la guerre et suivant les indices — une quête du temps perdu, des êtres et de leurs existences, ensevelis sous les bombes.

Mais par-delà la vie de Roméo et Juliette de la Der des Der, c’est la fuite d’un homme mutilé qui se dessine : dans l’ornière de cette histoire à recomposer se profile une existence par procuration. Survivre est une chose : apprendre à revivre est une autre affaire.

Gilles, camarade, pour t’en avoir parlé — et le lecteur me pardonnera cette incise personnelle —, cette chronique fut une tannée. Parce que ce roman de guerre ouvre tant de tiroirs que le présenter même de la sorte ne lui rend aucunement justice.

La guerre est omniprésente, la souffrance et la douleur de même — pourtant, il n’est pas question de la folie meurtrière des hommes. Le soldat désaccordé a quelque chose du Voyageur imprudent, de Barjavel : la sensation que tout échappe et s’échappera encore.

Mais nul texte ne défendra mieux ce prodigieux roman que le récit lui-même.