Pour rembourser un prêt étudiant, il suffit d'écrire un livre (ou pas ?)

La décision prise par Joe Biden d’annuler le remboursement des prêts que contractent les étudiants américains n’a pas fait que des émules. Le sénateur Marco Rubio y voit d’ailleurs une injustice profonde, autant qu’un procédé illégal — qui, par ailleurs, n’apporte aucune réforme dont aurait pourtant bien besoin le système universitaire américain.

Joe Biden a en effet choisi d’effacer une partie de la dette estudiantine — remplissant par là même une promesse de campagne. Cette mesure concernera les personnes gagnant moins de 125.000 $ par an : suivant les situations, ce sont 10.000 à 20.000 $ qui seront alors épongés. Sauf qu’en période d’inflation, tout le monde n’approuve pas qu’un président tienne ses engagements. Marco, par exemple, ça le gonfle.

Allez, devant ton écran !

Sénateur républicain de Floride, Rubio assure qu’il comprend les difficultés financières qui découlent d’un parcours universitaire. En effet, lui-même a contracté un prêt pour un montant de 100.000 $, avant d’être élu au Congrès. Sauf que, malin et rusé, il a trouvé un rapide moyen de le rembourser. « Le jour où j’ai été élu au Sénat, j’avais encore plus de 100.000 $ de prêts étudiants, que j’ai pu rembourser parce que j’ai écrit un livre. Et avec cet argent, j’ai pu solder les comptes, sinon je serais encore endetté. »

Alors, certes, Amazon promet que désormais plus de 2000 auteurs autopubliés qui se servent de Kindle Direct Publishing ont gagné plus de 100.000 $ de droits d’auteurs en 2022. Pour autant, la solution que semble préconiser Marco a quelque chose d’un brin farfelu.

À LIRE: 2000 auteurs Kindle passent 100 000 $ de revenus en 2022

Le fameux livre par lequel il remboursa ses dettes, sorti en 2013 sous le patriotique titre An American Son : A Memoir. Selon des informations de l’industrie, le groupe Penguin lui aurait versé quelque 800.000 $ d’avance pour cet ouvrage. Mais surtout, Rubio n’avait plus déclaré cette fameuse dette à l’époque de son élection…

Aujourd’hui, le sénateur gagne 174.000 $ annuels et ses contrats éditoriaux semblent avoir grimpé en flèche. En 2012, assure l’AP, il aura connu son année la plus lucrative du fait de ses ventes — il a sorti un autre ouvrage en 2015, mais manifestement moins rémunérateur…

Pour Rubio, la décision de Biden est avant tout inique : selon lui, 85 % des Américains n’ont pas de dette étudiante — soit qu’ils n’aient pas contracté de prêt, soit qu’il l’ait remboursé. Soit qu’ils ne soient jamais allés à l’université ?

Le système d’enseignement outre-Atlantique est l’un des plus chers au monde. On compte entre 22.000 et 30.000 $ par année universitaire…

crédits photo : Priscilla Du Preez/Unsplash