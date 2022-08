Le Musée de l’Illustration Jeunesse lance un nouveau parcours

Avec l’aide scientifique d’Anna Castagnoli, auteure et illustratrice jeunesse, qui se consacre depuis dix ans à l’étude des mécanismes de l’album jeunesse et de Loïc Boyer, designer graphique et chercheur associé au laboratoire l’Intru, le musée de l’illustration propose un nouveau parcours permanent.

Conçu pour améliorer la médiation culturelle autour de l’illustration, il donne l’accès dématérialisé à l’ensemble de la collection Arts graphiques et évoque comment l’illustration pour la jeunesse s’inscrit bien dans l’histoire de l’Art. Ceci avec une mise en scène ludique et interactive. Un parcours qui aborde donc l’image et sa lecture dans un livre, l’histoire du livre illustré jeunesse et le lien entre l'Histoire de l'Art et l'illustration jeunesse.

Un univers riche



C’est ainsi qu’une salle est consacrée à l'image dans le livre jeunesse. A l'aide de textes simples et de manipulations, les visiteurs explorent ce lien si particulier qui existe entre le texte et l'image dans un livre.

Plusieurs versions d'un même texte illustré différemment, permettent de saisir toutes les variations possibles en illustration.

Une autre salle est entièrement consacrée à l'histoire du livre illustré jeunesse depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, se compose de panneaux écrits et illustrés par Loïc Boyet. Ils concernent l'histoire de l'album moderne (depuis 1919 à aujourd'hui).

Enfin, la dernière salle de ce parcours présente des ouvrages rares ayant été commis par des artistes aujourd'hui célèbres et qui se sont illustrés, une fois ou plusieurs, dans le livre pour enfant : Pierre Bonnard, Fujita, Arman, Calder, Sonia Delaunay, Niki de Saint Phalle, Andy Warhol...

Un accès dématérialisé

Une table tactile en lien avec la société Yunow io (Lyon), donne l’accès dématérialisé à une partie de la collection d'œuvres graphiques, soit près de 800 œuvres consultables à la suite d’une campagne de prise de vues.

La navigation peut se faire par sujet (représentations), en mode Time Line (quelles œuvres ont été réalisées de telle date à telle date). De même, deux jeux sont aussi possibles : un puzzle, avec une œuvre de Joseph Wilkon, et un jeu de Memory avec un ensemble d'œuvres.

Crédits photo : Chabe01 (CC BY-SA 4.0)