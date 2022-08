Se faire traiter de noms d'oiseaux, étymologiquement

C’est au XVIIIe siècle que les scientifiques adoptent la classification binominale en latin, Genre/espèce. Le siècle suivant, le nombre de naturalistes s’accroissant fortement, de multiples appellations naissent, parfois pour un même oiseau, s’inspirant tantôt du latin, tantôt du grec, tantôt même de l’anglais, voire du turc. Pas en reste non plus, les noms communs, ou noms vernaculaires, ajoutent à la dénomination de chaque espèce plusieurs caractéristiques, comme chez le Canard siffleur, le Milan noir ou l’Alouette des champs.

C’est ce voyage dans l’histoire des noms d’oiseaux que propose cet ouvrage, riche d’anecdotes ornithologiques, culturelles ou symboliques. Le livre réunit plus de 1 000 espèces d’oiseaux communs, rares ou très rares, observables en Europe, plus de 2 200 termes scientifiques et vernaculaires et 150 biographies de celles et ceux qui ont donné leur nom à un oiseau.

Ce titre offre une expertise précise du domaine ornithologique, de par le travail rigoureux de Pierre Cabard. Ce dernier a exercé comme professeur de biologie et de paléontologie à Tours, également passionné de mammalogie. Il suit l’évolution des populations de castor en Touraine depuis leur réapparition dans cette région (1979) et observe leurs comportements.

Il étudie particulièrement les gîtes de l’animal (terriers et autres types), avec son collègue Laurent Le Gal, et a publié chez Delachaux et Niestlé Le Castor (2009). Il est également l’auteur de L’étymologie des noms de mammifères (2008, Éveil nature).

Les illustrations sont de Bernard Guédon, peintre spécialisé en animaux et nature, et de François Meurgey, ornithologue et responsable des collections d’oiseaux au Muséum d’histoire naturelle de Nantes.

L’œuvre de Pierre Cabard sera disponible en librairies dès le 2 septembre.