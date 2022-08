À Besançon, Livres dans la Boucle convie Tatiana de Rosnay

Tatiana de Rosnay est la présidente du Festival Livres dans la Boucle 2022. Sur la liste des romanciers français les plus lus à l’étranger, l'auteure du roman Elle s’appelait Sarah, vendu à plus de 11 millions d’exemplaires dans le monde entier avant d’être adapté au cinéma, a vu ses livres être traduits dans une quarantaine de pays…

« Je connais Besançon pour y être venue en dédicace et j’aime beaucoup la ville » confie celle qui place sa présidence sous le signe des rencontres. Les trois jours de sa présence sont l’occasion de découvrir son dernier ouvrage, Nous irons mieux demain, dont la sortie officielle est prévue le 15 septembre, soit la veille de l’ouverture du Festival. Tatiana de Rosnay y côtoiera quelques-uns des plus grands noms du panorama littéraire hexagonal : Michel Bussi, Yasmina Khadra ou encore Olivier Adam.

« Je me réjouis de revoir des amis auteurs […] et j’aurai à cœur de mettre en valeur des écrivains moins connus du grand public », précise-t-elle, en effet figureront également auprès d’elle des auteurs de premiers romans remarqués, tels que Étienne Kern (Les Envolés, Gallimard), Maria Larrea (Les gens de Bilbao naissent où ils veulent, Grasset) ou encore Nicolas Garma-Berman (La fille aux plumes de poussière, Belfond).

Quant à l’horizon littéraire régional, il ne sera pas en reste, représenté par de nombreux auteurs bisontins et franc-comtois, parmi lesquels ceux qu’on ne présente plus, à l’image d’Yves Ravey (Éditions de Minuit) ou encore Bérengère Cournut (Le Tripode).

L’originalité du Festival Livres dans la Boucle s’exprime pleinement dans le choix des lieux qui abritent les rencontres entre les écrivains et leur public. Cette septième édition est particulièrement généreuse avec les auteurs jeunesse, qui dédicaceront leurs ouvrages au sein du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, dans l’écrin exceptionnel imaginé par Pierre Miquel, disciple de Le Corbusier. Ils seront plus de trente, dont l’auteure suédoise Cécilia Heikkilä, la romancière Sandrine Beau ou encore Pierre Gemme, à bénéficier du patronage de la plus ancienne collection publique de France pour s’adresser à leur jeune (et moins jeune) lectorat

Au cœur des salles d’exposition du musée, profitant de la proximité des œuvres d’art et de l’ambiance propice à la création, c’est à un défi singulier que sont conviés trois illustrateurs jeunesse : Suzanne Arhex, Fred Bernard et François Roca. Ils sont invités à reproduire et réinterpréter une œuvre d’art de leur choix… Réflexion, créativité, travail graphique : chaque session se déroule en live au cours de trois temps forts le samedi après-midi, le dimanche matin et le dimanche après-midi. Quelles sont les œuvres d’art qui retiendront l’attention des talentueux artistes… ? Rendez-vous au musée des Beaux Arts les samedi 17 et dimanche 18 septembre pour le découvrir !

Livres dans la Boucle n’en est pas moins festif et inventif. Une douzaine de performances programmées dans les différents lieux du Festival créent la rencontre entre les mots et la musique, charmant l’auditoire au cours de spectacles remarquables de maîtrise.

Zoom sur 3 créations originalement mises en musique, véritables passeports pour une fantastique pérégrination dans le réel et l’imaginaire :

- Davantage qu’un concert, c’est un voyage que proposent Valentine Goby et Xavier Llamas autour du livre L’Île haute, écrit par la première. La guitare emmène les auditeurs de ce roman-paysage vers des ailleurs bouleversants, tandis que les lumières rythment le passage des saisons et que résonne la voix intérieure du personnage principal, Vincent/Vadim. Ce « concert littéraire » est à découvrir le samedi 17 septembre à 20h au Scénacle.

- Le thème du voyage est également présent dans Le Garçon de Marcus Malte, histoire d’un être quasi-sauvage qui se met un jour en chemin à la découverte des autres hommes. En 1908, les soubresauts de l’Histoire ponctuent ses aventures et sa quête de lui-même. C’est par la voix de son auteur que se découvre le roman, à la fois drôle, grave, radical : une lecture musicale à suivre le vendredi 16 septembre à 17h30 au Petit Kursaal.

- Marie Nimier est l'auteure d'une quinzaine de romans traduits dans plusieurs pays. Avec Petite sœur, elle explore l’ambiguïté des relations fraternelles en peignant le portrait d’Alice, qui s’installe dans une ville inconnue pour consigner les souvenirs de son frère adoré Mika, récemment disparu et qu’elle n’a pas revu depuis 7 ans. Pourquoi ? C’est avec les compositions musicales aux sonorités futuristes de Karinn Hellbert, joueuse de cristal Baschet, qu’il sera peut-être possible de le savoir, le samedi 17 septembre à 11h au Scénacle.

Si vous désirez obtenir plus d'informations sur la programmations et les lieux et dates de tenue des évènements, n'hésitez pas à vous diriger sur le site du festival.