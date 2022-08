Après James Ellroy, la légendaire histoire du Dahlia Noir en BD

Les deux auteurs, RUN et Florent Maudoux, se sont appuyés sur les documents déclassifiés du FBI qui décrivent la vie de la jeune femme « perdue dans Hollywood ». Et plus particulièrement les trois mois qui ont précédé son terrible assassinat. Entre témoignages de personnes l’ayant connue et côtoyée, en passant par « l’incident des trois de San Diego », ces sources ont permis de créer un récit méticuleux, « loin des clichés habituels sur une figure féminine dont on pensait tout connaître ».

Le corps d'Elizabeth Short a été retrouvé mutilé et coupé en deux au niveau du bassin dans un terrain vague de Los Angeles le 15 janvier 1947. Elle n'avait alors que 22 ans.

A Short Story, RUN et Florent Maudoux, planches 15 et 16. Rue de Sèvres.



La collaboration de Florent Maudoux avec Run et le Label 619 débute en 2008 avec la série Freaks’ Squeele, qui est immédiatement un succès auprès d’un public adolescent et jeune adulte de tout genre. Chez Rue de Sèvres, il publie, toujours au sein du Label 619, le 7e tome de Funérailles, en parallèle à A Short Story.

RUN crée le Label 619 en 2008 au sein d’Ankama Édition, qu’il dirige seul pendant 13 ans. Il lance en 2010 la série DoggyBags, et devient ensuite directeur d’Ankama Éditions de 2013 à 2016, avant de se concentrer uniquement sur le Label 619. Il est rattaché à présent à Rue de Sèvres.

En 2013, une autre adaptation en bande dessinée, mais du roman de James Ellroy, a été menée par un certain David Fincher, accompagné du scénariste français Matz et du dessinateur, Miles Hyman. Une oeuvre publiée en France chez Casterman. Précédemment, une adaptation cinématographique du même roman a été réalisée par Brian de Palma en 2006, avec la présence de Josh Hartnett et Scarlett Johansson.

La bande dessinée paraît ce 31 août. Un tirage limité en noir et blanc sera aussi disponible.