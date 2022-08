2000 auteurs autoédités passent 100 000 $ de revenus en 2022

En mai 2019, Jeff Wilke — CEO Amazon Worldwide Consumer — brossait un tableau idyllique de la solution d’autopublication. Il faisait état de ce qu’en 2018, « des milliers d’auteurs indépendants ont gagné plus de 50.000 $, et plus d’un millier ont dépassé 100.000 $ en droits d’auteur ». Des revenus alléchants, accompagnant des chiffres assez vagues pour appâter le chaland.

Mais à force de cultiver le flou artistique en matière de chiffres, la firme finit par se prendre les pieds dans la calculatrice. Ainsi, elle avançait en 2019 qu’après 11 années de bons et loyaux services, « des centaines de milliers d’auteurs du monde entier » utilisaient KDP. Et ce, pour autopublier « des millions de livres ». En 2018, 260 millions $ furent reversés grâce au modèle Select Global Fund de cet outil. Alors, quel bilan pour 2022 ?

Eh bien… d’abord, il est à noter que l’Amazon Small Business Empowerment Report de l’an passé ne fait plus du tout cas du Kindle. L’enjeu numérique — ebook ou audiobook — a disparu au profit des revendeurs de la marketplace. Une solution simple pour vendre en toute tranquillité, quoique la justice américaine, aussi bien qu’européenne, se penche de plus en plus sur son cas.

L’occasion était trop belle : 300 millions de produits d’occasion sont vendus, 700 millions $ sont investis dans la chasse aux contrefaçons… n’en jetez plus.

2020-2022 : croissance !

Et dans tous les cas, la communication sur le livre est totalement enterrée. Un billet daté de mai 2022 pallie cette absence, en soulignant que « le nombre d’auteurs gagnant 50.000 $ ou plus en droits d’auteur a augmenté de 40 % entre mars 2022 et mars 2020 ». Et ce, du fait que la pandémie s’est installée sur notre petite planète, accordant plus de temps aux écrivains pour achever leur livre.

On retrouve d’ailleurs la volontaire imprécision de 2019 en lisant que « des milliers d’auteurs indépendants ont déjà gagné plus de 50.000 $ en droits KDP, à ce jour sur l’année 2022 et plus de 2000 d’entre eux ont dépassé les 100.000 $ de revenus ». Personne ne manquera la donnée : ils étaient tout juste un millier en 2018, ils sont désormais deux fois plus en 2022. Impossible d'en conclure quoi que ce soit d'autre, mais le constat se pose : la croissance demeure.

Comparons donc : en France, pour 2021, annonçait le panéliste GfK, 50 ouvrages avaient généré 150 millions € de chiffre d’affaires — 20 % de mieux que 2020. Des auteurs publiés chez un éditeur traditionnel. GfK établissait alors que le marché du livre représentait 4,4 milliards € sur 2021 (soit une croissance de 18 %). Le ratio est intéressant : 3,41 % du CA opéré par 50 livres…

La réussite que l’on agite dès lors sous le nez des apprentis auteurs, soucieux de trouver un public, fonctionne-t-elle encore ? Ou pour le dire autrement, le miroir aux alouettes a-t-il gardé ses attraits ? Force est de constater que la marque Kindle s’est imposée devant toutes ses concurrentes, en dépit des flots de critiques opposables (et opposées).

Mais l’ebook a perdu de sa superbe et désormais, le livre audio fait l’objet de toutes les attentions : un concours, avec un prix de 10.500 $ à la clef, s’adressait récemment aux auteurs espagnols. Audible, la filiale audiolivre, leur proposait d’adapter leur ouvrage en version lue… Les cinq finalistes recevraient un Kindle Oasis, qui justement facilite l’écoute de livres audio.

Pour l’heure, Amazon n’a rien à dire sur ce format — ni milliers d’auteurs gagnant des sommes folles en vendant des audiobooks, ni des millions de titres proposés aux lecteurs. Voilà certainement la prochaine marche à attendre, et l’un des meilleurs indicateurs pour l’industrie.

