Radio-Canada et la Bibliothèque de Québec s'associent avec Dans ma lentille

Philippe Rey. Depuis novembre de l’année dernière, ce nom fait corps avec le plus prestigieux des prix littéraires français, et avec un auteur : Mohamed MBougar Sarr. Un best-seller plus tard, la rentrée revient et il faut remonter le rocher en haut de la montagne. Cette fois-ci, la maison indépendante mise sur deux premiers romans : le best-seller du New York Times, La douceur de l’eau, de Nathan Harris et Ainsi pleurent nos hommes, de la Rwandaise, Dominique Celis.