La saga des villes où le jeu règne en maître

Au gré des autorisations et des interdictions, des villes autrefois méconnues, sont devenues des terres d’accueil pour les joueurs du monde entier. Synonyme aujourd’hui de tous les excès, de l’argent qui coule à flots et des casinos bâtis les uns à la suite des autres dans des décors plus féeriques les uns que les autres, Las Vegas, au coeur de l’État du Nevada, incarne cette logique à merveille.

Pourtant, rien ne prédisposait cette ville fondée par les mormons en 1855 à devenir progressivement au cours du XXème siècle, un temple de la consommation et du jeu dans toutes ses formes. C’est grâce à la légalisation des jeux d’argent en 1931 que la ville va progressivement se faire un nom en la matière. Et des figures importantes de la mafia vont commencer à construire d’imposants hôtels-casinos, ce qui contribuera à donner à Las Vegas son visage unique.

En partant des villes historiquement attachées aux jeux d’argent, comme Venise (avec le Casino di Venezia fondé en 1638 et considéré comme le plus ancien casino), Pierre Delannoy et Michel Pichol racontent La Saga des casinos dans un ouvrage historique qui vaut le détour, et que l’on peut trouver aujourd’hui en version numérique assez facilement. Il est notamment disponible sur Gallica.

Les jeux d’argent ont toujours proliféré en toute logique dans les lieux où venaient se détendre les classes supérieures. C’est pourquoi les cités balnéaires ont très tôt accueilli des jeux casino, que ce soit à Deauville, à Cannes ou à Monte-Carlo. La clientèle s’internationalisant toujours davantage, des villes comme Macao, La Havane ou encore Atlantic-City sont aujourd’hui des destinations de premier choix pour les joueurs invétérés. En effet, ces localités ont choisi depuis quelques décennies de miser sur ce tourisme singulier qui leur assure de solides rentrées d’argent avec la venue d’une clientèle particulièrement favorisée.

Les stations thermales ont elles aussi été très tôt associées à la construction de casinos. On peut ainsi suivre l’évolution de la ville d’Enghien-les-Bains, dans le département du Val-d'Oise. Avec le développement du thermalisme au cours du XIXème siècle, une pratique qui concernait principalement la bourgeoisie et l’aristocratie, des casinos ont vu le jour. C’est ce que raconte Albert Lasserre dans son ouvrage La Saga des thermes et des casinos (1766-2005) au sein de la ville d’Enghien-les-Bains.

Pour découvrir les destinations plus asiatiques, on peut le faire à travers la prose singulière de Joseph Kessel qui signa en 1957 Hong-Kong et Macao. On plonge alors dans les méandres de l’opium, de la prostitution et du jeu en suivant des personnages au parcours plutôt atypique. L’écrivain voyageur rend compte de ce qu’il a vu. Même si le visage de ces endroits a été profondément métamorphosé, on retrouve là les origines de ces lieux encore aujourd’hui très singuliers.

Hong-Kong est, dans les années 50, une colonie anglaise, après l’arrivée au pouvoir de Mao en Chine. Mais la localité a dû accueillir deux millions de réfugiés chinois, ce qui bouleverse l’économie locale. De son côté, Macao est administré par le Portugal depuis plusieurs centaines d’années. Ce n’est qu’en 1999 que la ville est revenue dans le giron de la Chine, avec un régime particulier. Les casinos y prospèrent, avec un chiffre d’affaires quatre fois plus élevé que celui de Las Vegas en la matière...

Crédits illustration Pexels CC 0