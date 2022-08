Littérature érotique : et si on se laissait tenter ?

Le plaisir par les mots

Aujourd'hui, le plaisir passe aussi par les mots. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les femmes y sont plus sensibles que les hommes. Si nombre d'entre elles éprouvent encore de la culpabilité, les livres apparaissent comme un moyen plus noble de se faire du bien. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un livre érotique présentera l'avantage de cibler l'intellect plutôt que le corps.

Autre atout, cette littérature laisse libre cours à l'imaginaire féminin. Elle n'impose pas d'images et permet de se projeter en liberté totale. Une proposition qui séduit de plus en plus les femmes. Cet attrait est aussi dû au fait que les livres érotiques sont principalement écrits par des personnes de sexe féminin. Certaines y verront alors un signe d'indépendance vis-à-vis de la gent masculine et de leur désir. Une lecture accompagnée d'un petit accessoire trouvé sur cette page pourra donc facilement vous faire monter au septième ciel.

La littérature érotique validée par les psychologues

S'il est possible de se procurer du plaisir grâce aux mots, la littérature érotique est aussi validée par de nombreux psychologues. Les raisons à cela sont les suivantes : elle permet, tout d'abord, de stimuler la libido, mais aussi de sortir de sa routine. Quelques pages vous suffiront pour trouver de nouvelles idées de position ou de lieux pour faire des galipettes avec votre moitié.

Et si vous êtes en solo, vous pourrez alors faire fonctionner votre machine à rêves autant que vous le souhaitez. Dans tous les cas, un livre coquin ne vous fera pas de mal et pourra même contribuer à vous faire sentir mieux. Vivre les aventures du personnage principal permet d'assouvir certains fantasmes.

Mais alors, par où commencer ?

Bien sûr, on ne pourrait pas terminer cet article sans vous donner quelques exemples de livres érotiques. On pensera évidemment à 50 Nuances de Grey, où une étudiante en lettres rencontre un homme d'affaires très attirant. Bien que le coup de foudre soit immédiat, la jeune fille sera sujette à de nombreux questionnements dès le début de leur relation. On vous le conseille si vous êtes restée une éternelle ado ou que vous avez déjà visionné les films.

Pour les plus littéraires, il est possible de se tourner vers Justine ou les Malheurs de la vertu, de Sade. Renvoyée à douze ans de son couvent, la jeune Justine se retrouve à Paris, à lutter pour conserver sa vertu. Un livre plein d'humour noir et parfois décrié, mais qui vaut le détour. Enfin, les amoureuses de grandes robes et d'aristocratie pourront s'essayer à Saga Royal de Geneva Lee. Cette fiction met en avant Clara, qui entretient une relation essentiellement sexuelle avec le prince héritier britannique. Descriptions croustillantes en vue.

Plusieurs maisons d'édition ont choisi de se spécialiser dans le créneau de la littérature érotique. A commencer par les éditions de la Musardine qui ont vu le jour en 1996. Elles proposent un catalogue très vaste, allant des romans érotiques classiques, comme La Philosophie dans le boudoir de Sade, à des titres contemporains, tels que Canicule ou Dix hommes par semaine. La sexualité est au coeur des publications de cette maison qui édite aussi des bandes dessinées ainsi que des guides pratiques concernant la sexualité.