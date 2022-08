De Cultura au rachat d'éditeurs jeunesse, Sodival se déploie

En février dernier, un nouvel entrant s’avançait dans le monde du livre et Sodi-Art Editions (r)ouvrait ses portes. La holding Sodival ravivait ainsi une de ses filiales avec un projet clair. « Rendre l’édition plus proche et plus accessible. En portant deux idées, belles et simples : démocratiser l’écriture et favoriser l’accès à la lecture », expliquaient Nicolas Faroux, directeur général, et Didier Ballot, président, à ActuaLitté.

C'est qu'au terme de deux années de collaboration avec Librinova, Sodival a estimé que l'expérience était suffisante et cessa la collaboration mise en place avec Cultura. L'offre couplée d'autopublication et diffusion prenait fin, au profit d'une réflexion autour d'une offre pour les auteurs – cette fois à travers un produit maison et clef en main. Or, si Nicolas Faroux a quitté l’entreprise en avril 2021, le développement se poursuit, avec quelques emplettes intervenues récemment.

De la jeunesse à foison

En mars 2016, petit coup de tonnerre dans l’édition jeunesse : la maison Palette, spécialisée dans les ouvrages d’art à destination des plus jeunes, était rachetée par Rue des Écoles. Ce groupe comptait déjà plusieurs structures éditoriales, allant des ressources pédagogiques aux œuvres pour jeunes lecteurs et moins jeunes.

En janvier de l’année suivante, le cofondateur Didier Baraud quittait le navire, entraînant de vives inquiétudes du côté des auteurs. Et ce, jusqu’à entraîner une action commune contre le nouveau patron, Philippe Sylvestre : ils étaient une soixantaine à réclamer le paiement de droits d’auteur en souffrance. Une procédure qui n’aura finalement rien donné.

Depuis, la poussière est retombée et l’on n’avait plus entendu parler de la structure — sauf lors de la vente de la librairie Arthaud, à Grenoble. Repris suite à la liquidation judiciaire du groupe Chapitre en 2013, l’établissement entrait alors dans le giron de Rue des Écoles pour le quitter en octobre 2020.

Reste donc la grande inconnue : pourquoi Sodi-Art Editions, fondé en janvier 2006 par Sodival — holding que Philippe Van Der Wees préside, et principale actionnaire de Cultura — s’intéresse au segment jeunesse ?

En 2018, Sodi-Art Editions opérait un changement radical : de structure ayant pour objet la vente d’articles, produits ou services des domaines culturels, artistiques, créateurs, éducatifs et décoratifs (voire, de restauration rapide), elle se recentrait totalement. Désormais, elle est consacrée à l’édition sous toutes ses formes, en France et à l’étranger – mais reste propriété de l’associé unique, Sodival.

Exercice de croissance externe

Dans la torpeur naissante de l’été, Sodi-Art avait procédé à plusieurs investissements, à commencer par le monde des loisirs créatifs, avec les magazines et livres que publient les éditions de Saxe. Fondée en 1962, l’entreprise est elle-même issue d’un rachat, celui du journal La Broderie lyonnaise — dédié au linge de maison.

Et pour compléter le panel, ce sont les maisons du groupe Rue des Écoles qui deviennent propriété de Sodi-Art – Circonflexe, À dos d’âne, Palette, Mila Editions, Millepages, Mouck et Rue des enfants. S’ajoute les éditions Garnier — qui proposent des ouvrages de référence en langue et littérature française —, ainsi que la boutique en ligne Place des enseignants, a constaté ActuaLitté. De quoi alimenter les différents segments d’une librairie.

Au global, ces différentes structures représentent une cinquantaine de salariés — et de nombreux partenariats déjà en cours. Pour exemple, l’éditeur Rue des écoles réalise Réviser son bac avec Le Monde — collection parascolaire pour élève de Première et Terminale. Une collaboration parmi de nombreuses autres, d'ailleurs.

En parallèle, la Cultura a mis en place une offre d’ateliers d’écriture, commercialisés en son nom propre. L'écrivain Alexandre Jardin a travaillé directement avec l'enseigne sur une méthodologie d’apprentissage. De son côté, Sodi-Art dispose d'une plateforme de services aux auteurs et d’auto-publication en ligne, L’Écritoire. Celle-ci relaye les informations liées aux ateliers. Dans un premier temps fournis en ligne — Covid oblige — ces derniers arrivent en magasin cette année. Les participants peuvent ensuite commercialiser en ligne leur livre à travers la librairie dédiée de L'Écritoire.

Dans ses documents, Sodi-Art indique que sa marque éditoriale, Merci les livres, est susceptible de proposer un contrat d'édition et d'alors publier les ouvrages autoédités les plus intéressants. Le tout avec une diffusion et une distribution confiées à Dilisco. Contacté, Sodi-Art n’a pas souhaité commenter ces différentes informations.

Quelle stratégie alors pour Sodival avec cette forte expansion dans l’industrie du livre, côté éditeur et à travers de multiples segments éditoriaux ? Car il ne manquerait que le 9e Art (bande dessinée, manga, comics) pour que Sodi-Art dispose d'une offre globale. De même, quelles seront les synergies, à l’avenir, avec la centaine de boutiques de l’enseigne Cultura à travers la France ? Les paris sont ouverts.

Rappelons que dernièrement, Sodival s’est offert l’entreprise numérique Vivlio – dont la holding était seconda actionnaire depuis 2012. Fournisseur tout à la fois de liseuses et de livres numériques à travers sa librairie, la société fondée par Guillaume Decitre commercialise des services aux professionnels. Elle alimente ainsi les sites de e-commerce de plusieurs opérateurs en France, ainsi qu'en Belgique et Allemagne.

crédits photo : Ben White/Unsplash