Le Prix Tranfuge 2022 décerné à Yann Moix, pour Paris

La Révélation Livre jeunesse de l’ADAGP a été créée en partenariat avec la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse afin de valoriser et d'encourager le travail d’auteurs et autrices émergents, travaillant ou résidant en France et ayant publié professionnellement 3 albums maximum (dont au moins un entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022). La sélection 2022 est désormais connue.