Treizième édition du Salon Le livre sur les quais à Morges

Le salon, dont la convivialité est tant appréciée par ses nombreuses visiteuses et visiteurs, explorera à nouveau les thèmes importants de la littérature actuelle.

Il retrouvera cette année une forme plus habituelle, avec 180 autrices et auteurs invités qui participeront aux dédicaces pendant les trois jours du salon et interviendront dans la programmation artistique.

Cette nouvelle éditions de Livres sur les quais accueillera le romancier, poète et essayiste Alain Mabanckou comme président d'honneur, qui dans son œuvre comme dans sa vie, ne cesse de bousculer la langue française. L’Islande sera mise à l'honneur grâce à la présence d'une délégation d'auteurs·trices islandais·es et la maison d'édition genevoise La Baconnière sera la maison d'édition invitée.

Le salon de cette année offre une multitude d'activités et d'opportunités de découvrir les joies du livre et de la lecture.

En plus des Dédicaces sur les quais, vous pourrez notamment découvrir plusieurs ateliers de découvertes, participer à des croisières littéraires, écouter des tables rondes et entretiens réunissants quelques romanciers, que vous pourrez rencontrer lors des Speed Booking et admirer des performances littéraires uniques comme Le dictionnaire amoureux de l’inutile avec François Morel et son fils.

Le fameux Bar du livre reprendra du service et des performances littéraires et musicales s'y tiendront, performances que vous pourrez suivre entouré de café et de viennoiseries.

Le moments à ne surtout pas rater ce week end reste la remise du Prix polar romand à l'un des trois finalistes restants.