Rosaline :  Disney+ revisite l'histoire de Roméo et Juliette...

La comédie romantique, portée par les studios 20th Century, est racontée du point de vue de Rosaline (incarnée par Kaitlyn Dever), la cousine de Juliette. Dans cette histoire, Rosaline est également la dernière conquête en date du beau Roméo.

Le cœur brisé lorsque ce dernier rencontre Juliette et commence à la courtiser, Rosaline fait des plans pour aller à l’encontre de la célèbre romance et surtout reconquérir son cher et tendre Montaigu. Elle en apprendra finalement plus sur elle-même et participera par la même occasion au rapprochement des amants maudits.

La réalisatrice Karen Maine confie à PEOPLE que le personnage de Rosaline est « intrépide, respecte la tradition et n’a pas peur de faire fi de la prudence pour obtenir ce qu’elle veut — ou, du moins, ce qu’elle pense vouloir ». « Rosaline est tout pour Roméo jusqu’à ce qu’il rencontre Juliette et, eh bien, nous savons tous ce qui se passe une fois que les chemins de ces deux-là se croisent », déclare Maine.

Le scénario de Scott Neustadter et Michael H. Weber est adapté d’après le roman Il était fait pour moi de Rebecca Serle, traduit en français par Victoria Duhamel aux éditions Hachette Roman. Annoncé en novembre dernier lors du premier Disney+ Day, le film est réalisé par Karen Main et produit par Shawn Levy et dans Cohen pour 21 Laps.