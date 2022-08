D'anvers est contre tous ou contre soi ?

De la maison bordelaise L'Arbre vengeur, aux éditions Héloïse d’Ormesson, caractérisée par leur éclectisme, Julien Cridelause signe ici son second roman. Avec Vu d'en bas, il racontait la vie de David Eitan, « mélancolique hargneux », et s'il abandonne son personnage bibliothécaire, angoisses et crispations restent au rendez-vous pour David d'Anvers.

D’anvers est contre tous, peaufine le style si particulier du romancier qui cherche continuellement à rendre burlesque les scènes plus sinistres vécues par son antihéros. Le vocabulaire semble clinique, proche de celui de l’autopsie plus que d'une prose classique. Et voici le lecteur entraîné dans le récit d'une vie au rythme morbide et la chronologie mécanique.

Le roman débute avec une phrase aussi perturbante que celle de L’Étranger, mais contrairement à Camus, la mort n'est pas encore actée : elle est à venir. « Je vais te tuer. » Une promesse de violence que déborde rapidement une succession d'événements anecdotiques – particulièrement représentatifs des failles de David.

La plume acide de Julien Cridelause nous place à l’intérieur d’une cellule familiale où se révèlent les peines et symptômes anhédoniques – propres à la schizophrénie ou la dépression, au choix – d’un homme. Subir une vie composée d'échecs : faut-il de l'humour pour y survivre.

Et le roman n'en manque pas. Il y aurait même une influence de Samuel Beckett, que cela n'étonnerait pas...

Pour toutes ces raisons, je vous invite à découvrir ce titre qui réussit de nouveau à nous faire sourire devant les situations les plus grotesques et désespérées.

