Le retour du Salon du livre ancien et moderne de Cahors

Le salon a été conçu dès son origine il y a 24 ans comme le rendez-vous festif de la rentrée : il n’est pas réservé aux bibliophiles et aux connaisseurs, les curieux et curieuses de tout âge y trouveront eux aussi une occasion de découvertes étonnantes, une opportunité de renouer avec des souvenirs d’enfance, de rencontrer des libraires, des artistes et des artisans hors du commun, ou simplement de flâner entre des univers riches et étonnants.

Chaque année, le salon propose une thématique. En 2022, ce sera le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, en partenariat avec le programme Eurêka ! du Grand Figeac. À cette occasion, Marie-Hélène Pottier, conservatrice honoraire du Musée Champollion des écritures du monde à Figeac, donnera une conférence le dimanche 11 septembre à 15 heures.

Les libraires, artistes et artisans sont invités à interpréter à leur manière Champollion, l’Égypte et l’égyptologie, l’archéologie, les voyages, l’orientalisme, l’Empire, les langues anciennes, les civilisations disparues, l’occulte des pyramides, etc.

Les visiteurs du Salon du livre ancien et moderne de Cahors pourront aussi découvrir l’estafette graphique et son très original atelier mobile de sérigraphie, Jean-Marc Desrosiers, remarquable artiste graveur sur bois, Catherine Lemouzy, relieuse de talent et Marine Nicolas, enlumineuse, qui maîtrise avec brio cet art ancestral.

Cette année encore, les visiteurs pourront tenter de gagner 100 euros en bon d’achat à dépenser sur le Salon du livre ancien et moderne de Cahors, il leur suffira de remplir le bulletin de participation qu’ils trouveront sur place dans le programme du salon et de le glisser dans l’urne à disposition à l’entrée du salon.

La présence à l’espace Valentré de professionnels du livre reconnus, dont des experts de justice agréés, est aussi l’occasion d’obtenir gratuitement une estimation ou un conseil sur les trésors qui dorment dans sa bibliothèque.

L’entrée de ce grand rendez-vous de Midi-Pyrénées des amateurs de livres anciens et modernes est entièrement libre et gratuite.