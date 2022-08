Yann Moix : “Dès lors que j'avais publié mon premier roman, j’étais sauvé” 

ActuaLitté : L’arrivée à Paris est tout sauf aisée. Vous dites : « Paris n’est pas une ville faite pour le bonheur, mais pour devenir quelqu’un. »

Yann Moix : Quand vous débarquez de votre province dans une capitale, vous vous apercevez que rien ni personne ne veut de vous : le corps social, économique, féminin. On est un corps étranger, un virus, une bactérie. On est rejeté, mais il faudra tout de même réussir à faire sa place. C’est ce qu’il y a de plus difficile sur terre. Il y a des gens qui passent leur vie à ne pas y parvenir.

J’avais la chance de savoir ce que je voulais être : ne restait plus qu’à se débrouiller pour y arriver. Il faut d’abord savoir ce que l’on veut. Une fois que l’objectif est clairement défini, la suite est presque facile. En revanche, si l’on ne sait pas où on souhaite aller, on peut faire tous les mouvements que l'on veut, on est cuit. Ce roman raconte l’obsession, pour le jeune écrivain que j’étais, ou voulais être, d’être publié.

Comment a été construit le livre ? Chaque chapitre semble avoir été écrit comme des instantanés ? Pas de date, pas de contextualisation.

Yann Moix : Écrire un roman, c’est être obligé de resserrer les choses, sinon le lecteur s’ennuie. C’est un condensé, un précipité chimique de multiples d’expériences synthétisées en une seule. On peut, par exemple, ramasser plusieurs épisodes en une seule journée, alors qu’ils sont advenus à cinq ans d’intervalle dans la réalité. Ou fondre dix personnes en un unique personnage. Mais ça, c’est une cuisine qui ne regarde personne et n’est pas forcément intéressante, sauf pour les spécialistes de littérature ou les historiens du roman.

L’important est de restituer l’émotion, de donner au lecteur l’impression d’avoir vécu lui-même ce qu’il a sous les yeux. Il faut qu’il se sente concerné au premier chef et qu’il se dise : je suis en première ligne, c’est moi qui suis en train de vivre ce qu’on me raconte. De mon point de vue, toute la littérature est une question d’expérience. Si je me réfère aux écrivains que j’adore, c’est toujours l’expression d’une expérience rendue sur la page : Kafka, l’expérience de la judéité, Proust de la jalousie, Gide de la sensualité, Gombrowicz de l’exil, Bataille des limites, etc.

Quelle est donc l’expérience offerte par la lecture de Paris ?

Yann Moix : Affronter une situation limite. Je ne suis pas SDF, parce qu’un ancien taulard que je rencontre dans un bar me prête un appartement. J’avais cette particularité d’être à la fois quasi sans toit et à Sciences Po. Cette tétralogie tourne aussi autour de l’expérience de l’humiliation. Orléans, c’est l’humiliation par les parents, Reims, le milieu scolaire, Verdun, le service militaire et Paris, c’est l’humiliation sociale.

Une humiliation qui remonte à l’enfance et se serait figée à jamais ?

Yann Moix : Les choses ne bougent pas : on réinitialise à chaque fois les modalités de l’humiliation.

Le roman est en effet une suite d’humiliations et de ratages, surtout vis-à-vis des femmes, qui s’achèvent par une véritable renaissance.

Yann Moix : Une naissance tout court. Dès lors que j’avais publié mon premier roman, j’étais sauvé. La confiance est revenue, ça m’a réparé. Tout est rentré dans l’ordre définitivement. Ceux qui m’ont mis au monde, ce ne sont pas les deux géniteurs qui se prétendent mes « parents » pour avoir la sensation d’exister, mais James Joyce, André Breton, André Gide, Jean-Paul Sartre, Sacha Guitry, Charles Péguy…

Être publié, c’était s’inscrire dans leur sillage ?

Yann Moix : Je ne sais pas si j’arriverai un jour à leur hauteur, puisque c’est quasiment impossible, mais s’inscrire dans leur sillage, c’est possible.

Le roman déploie une galerie de personnages assez cocasse, Caillette, Garabédian, Delphin Drach…

Yann Moix : Le livre se scinde en deux parties : la première propose une galerie de personnages, quand la seconde se concentre plus sur Delphin Drach, caractérisé par son cynisme monumental. C’est un génie de la drague.

Quel est son secret ?

Yann Moix : Dans le roman, c’est un personnage abject. Il fait des choses que le XXIe siècle ne supporte plus du tout, et heureusement. Ce n’est pas qu’il traite mal les femmes, c’est pire que ça : les femmes sont pour lui un objectif à atteindre. Il se donne tous les moyens pour parvenir à ses fins. Il se moque totalement de savoir si ce sont des êtres humains. Une femme lui plaît, il lui faut. Point. Il ne cherche pas plus loin.

Sa réussite passe donc par sa manière de les objectiver. Je ne sais pas si j’ai suffisamment insisté dans l’ouvrage, mais pour se comporter ainsi, il faut avoir une grande fêlure, un drame intérieur. Ce n’est pas normal de multiplier les femmes à ce point, et d’en faire des « tendres stocks » comme disait Paul Morand. Quand il atteint un objectif, il n’a de cesse que de vouloir recommencer. Chez cet homme, il y a un inassouvissement perpétuel et une détresse infinie.

C’est une névrose ?

Yann Moix : Ma névrose dans le livre est d’être incapable d’aborder une femme, quand lui, Drach, est incapable de ne pas les aborder. Je me présente comme un candidat auprès des femmes, et le contraire du candidat, c’est le jury. Lui, c’est un jury. Je me mets en dessous, il se met au-dessus. J’attends d’être jugé par elles, il les juge. Je pense qu’une femme est aussi inaccessible qu’un concours difficile, et Drach, lui, pense que c’est aux femmes de passer un examen pour sortir avec lui.

J’ai envie d’écrire un livre qui s’appellerait Humiliations, sur mes plus grands moments d’humiliations avec les femmes. Un petit livre avec toutes les pires choses qui me sont arrivées. Il y aurait du spectaculaire…

Vous écrivez : « Rien n’est plus prompt à décourager une femme, surtout sexuelle, que la manifestation de la prudence. » Ce serait donc sa confiance qui lui donnerait ce succès auprès de ces dernières ?

Yann Moix : C’est tout à fait juste. Je ne souhaite pas faire de lois générales sur l’approche des femmes, mais en gros, ce que certaines femmes aiment chez les hommes, c’est leur assurance. Un homme beau qui n’a aucune confiance en lui pourra sembler moins attirant qu’un homme laid pétri d’assurance. Delphin Drach, ce n’est que de l’assurance, même si à l’intérieur de lui-même, c’est un gouffre de doutes insondables.

Autre grand personnage du roman, Caillette, grand pingre devant l’Éternel. Vous en dites : « La radinerie est davantage qu’un défaut, c’est une métaphysique. »

Yann Moix : Un radin ne veut pas se répandre. Il veut s’économiser, s’épargner au sens étymologique du terme. Il préférera par exemple ne pas donner la vie, ni son sperme, ni sa sueur. Un radin ne fait pas d’effort et offre difficilement de son temps. Il est dans la retenue. La vraie maladie du radin, c’est l’occlusion intestinale.

On est donc en face de quelqu’un, dont l’obsession est d’être clos. Un être adiabatique comme on dit en thermodynamique : tout peut entrer, rien ne peut sortir. Le radin vit dans un monde dans lequel autrui est perçu comme un danger, un ennemi, un parasite. Subir des pertes, pour le radin, c’est être en face de sa perte.

C’est une vision terrible de la vie, parce que je crois, comme disait Georges Bataille, qu’une vie intéressante est celle qui ne s’économise pas. Il explique notamment que la chose qui se dépense le plus gratuitement, qui se brûle, qui se consume, c’est le soleil. Le soleil donne tout en pure perte. Une vie humaine devrait être à cette image selon lui : le contraire du calcul, de la rétention, de la capitalisation, de la thésaurisation.

Le radin pense que par la rétention, il va devenir éternel. Qu’en s’économisant, il va gagner des jours de vie, et s’offrir l’éternité. Quelqu’un qui ne vous offre pas un café, c’est quelqu’un qui a peur de la mort.

Vous présentez le jeune Moix en quête d’une sorte d’immortalité par l’art. L’écrivain et le radin seraient-ils les deux facettes de l'ambition ?

Yann Moix : D’un côté, l’artiste donne tout, se répand, quand le radin ne donne rien. Le grand artiste laisse dans l’éternité des œuvres, le radin est précisément celui qui ne laisse rien. Caillette a réellement existé. Quand je laissais un pourboire à une table, il revenait plus tard pour le récupérer. Je l’ai vu faire. Dans le roman, je retranscris le discours qu’il m’a fait pour retrouver les sous qu’il m’avait prêtés. Il était obsédé parce que je lui devais de l’argent.

Que dire alors du bouquiniste Dominique Marchandeau, personnage hautement célinien, ou de Garabédian, le spiritualisant obsédé par lui-même ?

Yann Moix : [Le premier] Un fou. Il frappait régulièrement sa femme, mais elle revenait tous les soirs. « Baise ma femme » qu’il me disait… Quant à Garabédian, il illustre ces figures empreintes de spiritualité qui, paradoxalement, sont souvent strictement recroquevillées sur leur nombril – alors qu'elles devraient être dans l’ouverture à l’autre et au monde. Il parlait en boucle de lui-même en récitant des prières hindous.

En revanche, pas de personnages féminins importants. Encore un roman pour les hommes ?

Yann Moix : Dans le roman, les femmes existent. Mais uniquement en fonction des personnages masculins et semblent effectivement secondaires. Cependant, elles sont au centre du roman. Tout tourne sans arrêt autour d’elles. Elles apportent souvent des malheurs aux personnages en général, et en particulier au narrateur.

Face au personnage de Delphin Drach, attaché à la relation directe avec les femmes, vous défendez l’idée de présence plus que de compagnie ?

Yann Moix : C’est très proustien. J’ai toujours préféré avoir une petite amie dans ma tête qu’à côté de moi. Si la compagnie de quelqu’un, c’est sa présence physique, la présence de quelqu’un, c’est en revanche sa compagnie morale. Quand l’être aimé est avec toi, sa présence physique t’empêche de penser à elle. Ne pas voir la personne que tu aimes, espacer les rencontres, permet de se l’approprier à son rythme, sans être déçu.

On gagne sur tous les tableaux : non seulement on est amoureux et on est bien parce qu’on aime quelqu’un qui nous le rend, et en plus, cette présence dans le cœur ou la tête permet de se concentrer sur d’autres aspects de la vie. En revanche, quand je suis dans la solitude, tout ce que je fais est un peu plus triste que quand je suis amoureux.

Comment est-ce tenable sans perdre l’autre à terme ?

Yann Moix : Ça pose toujours des problèmes. C’est une approche de névrosé. Dans un petit livre que j’ai publié en 2019, Rompre, je ne parle que de cette tension. En résumé, j’explique que quand je suis avec quelqu’un, je ne suis pas spécialement amoureux… Mais il suffit qu’elle s’en aille, et à cet instant, l’histoire commence. C’est clairement une névrose.

Quelle part de vrai, de faux, dans Paris ? Arnaud Viviant avait critiqué, dans une émission du Masque et la Plume, la note d’intention au début de Verdun, qu’on retrouve également dans celui-ci. Il y est invoqué « les droits imprescriptibles de l’imagination ». C’est pour éviter les procès ?

Yann Moix : C’est purement juridique. C’est aussi une phrase que met Aragon au début de La semaine sainte et que j’ai reprise. Je n’ai pas envie de revivre ce que j’ai subi pour Orléans. Avec cette note d’intention, je suis couvert par la loi : personne ne peut me déranger.

J’ai gagné le procès contre ma famille d’ailleurs. De la polémique en question, il ne reste rien. J’en suis sorti plus fort. Sans le savoir, ces pauvres imbéciles m’ont fait un cadeau. Ce qui subsiste, c’est le livre. C’est l’œuvre qui gagne à la fin sur les miasmes polémiques.

Quand on est écrivain, il faut avoir le courage d’affronter les difficultés, ça fait partie du métier, si tant est que cela soit un métier, mais je crois bien que c’en est un, et des plus beaux qui soient, même si en France, contrairement à ce qu’on imagine, il n’y en a qu’une petite dizaine qui peuvent selon moi se targuer de le faire au sens où Giono, Gide, Sartre, etc., le faisaient.

J’ai les noms. Mais je ne vous les donnerai pas. Je ne vous cache pas que Bernard Werber n’est pas dedans !

Ça a quand même permis de faire parler du texte, cette polémique...

Yann Moix : J’ai vendu beaucoup d’exemplaires d’Orléans, mais je ne sais pas si sans la polémique, j’en aurais vendu plus ou moins [Ndlr : plus de 40.000 exemplaires, poche et grand format. données : Edistat]. Si polémique il doit y avoir pour Paris, ce sera avec le personnage de Delphin Drach et sa manière insupportable de parler aux femmes et des femmes.

Pour le coup, ce n’est pas ma faute s’il y a des gens comme ça sur terre. Lui est réel. Certains et certaines m'identifieront sans doute à ce personnage, alors que j'en suis aux antipodes, depuis toujours. La malveillance est de toute façon toujours sûre. Je ne sens plus les coups. Je m’en fiche. Je n’habite plus en France de toute façon, mais loin, très loin…

Comment avez-vous construit le livre ?

Yann Moix : Je ne relis jamais lors de l’écriture, mais seulement sur les épreuves où je change environ 25 %. J’enlève en gros tous les et, les mais, les donc… Je me suis aperçu qu’on n’en a jamais besoin. Mes épreuves sont une épreuve pour Grasset [l'éditeur, Ndlr]. La femme, merveilleuse qui s’en occupe m’a dit qu'elles ressemblaient à celles de Balzac, ça m’a flatté. Je ne relis pas, parce que je déteste ça. Au lycée, à Sciences Po, etc. Je n’ai jamais relu de ma vie. Quand j’envoie des articles, c’est truffé de coquilles.

J’ai écrit les 4 volumes en 4 mois, entre décembre 2018 et février 2019. Au départ, je voulais n'en réaliser qu'un seul, mais l’agglomération de ces 4 livres aurait donné quelque chose de redondant. J’ai décidé d’espacer… Mais pourquoi, un jour, ne pas tout réunir dans un livre ? On verra…

Pourquoi avoir opté pour une écriture classique ?

Yann Moix : Je suis effectivement passé du style expérimental au style dit classique, car il permet tout. Il n’y a pas besoin d’audace stylistique ou syntaxique pour rendre une situation. Le style classique est suffisamment puissant en lui-même pour se passer de pirouettes et de grimaces. C’est également un hommage que je rends à André Gide. Quand tu arrives à faire claquer les phrases avec cette langue, tu es le roi du pétrole.

D’ailleurs, plus personne ne l’utilise. Vous pouvez étudier tous les romans de la rentrée, on a parfois l’impression que c’est la même personne qui les a tous écrits. Et si cela se trouve, c’est le cas !

Pour cette tétralogie, j’ai opté pour le style le plus « pur » possible, avec des mots choisis et des concordances des temps. Un imparfait du subjonctif ne me fait pas peur. Ce ne sera pas le cas du prochain livre, car chaque ouvrage doit avoir sa cohérence interne. Il traitera de la Corée du Nord.

Qu’est-ce qui cloche avec le style classique aujourd’hui ?

Yann Moix : Ce qu’on rencontre peu dans le roman contemporain, c’est une langue classique alliée à l’humour.

A ce sujet, je n’ai pas honte de le dire, je ne lis plus que des morts. La vie est trop courte, je n’ai pas le temps, donc je lis que des classiques. J’ai lu beaucoup d’auteurs vivants, et maintenant j’arrête. Ce n’est pas le même métier : d’un côté il y a de la littérature et de l’autre, des gens qui publient des livres. C’est comme écouter NRJ et John Coltrane.

Il reste des génies bien sûr : Orhan Pamuk en est un, Elfriede Jelinek, Jim Harrison, mort récemment… Patrick Grainville m’a également inspiré. C’est un géant. Posséder une puissance créatrice nécessite deux choses : avoir une vie intéressante et une culture littéraire profonde.

Dans le roman, vous dites que la littérature ne doit pas être littéraire ?

Yann Moix : D’abord, j’aime l’idée d’écrivain comme métier, mais pas comme profession. Comme les congrès de dentistes, il y a des trains d’auteurs pour aller dans des festivals, je déteste ça. Ça donne un côté professionnel à une activité qui ne peut pas être de l’ordre de la convention. C’est l’idée qu’il y aurait un pacte tacite qui dirait qu’on est tous dans la même barque, alors qu’être un artiste, c’est justement refuser d’être dans la même barque que les autres. Ça me surprend toujours de voir une rangée d’écrivains les uns à côté des autres. Il y a quelque chose qui ne va pas. Après, c’est bien pour retrouver des copains.

À côté, ceux qui sacralisent la littérature ne font pas de bons livres. Je n’aime pas le « littéraire ». Il appartient à ceux qui pensent qu’il faut écrire comme ceci et comme cela, avec des règles précises, sans humour. Ils prennent la littérature au sérieux, avec gravité, morgue, tout ce que la littérature n’est pas.

Elle a été inventée pour se désennuyer, pour s’arracher à soi-même et se plaire dans ce qu’on fait. Il y a beaucoup de mauvais romans littéraires où l’auteur joue à l’écrivain. Il faut simplement restituer la personne qu’on est dans la vie avec les moyens de la langue. J’écris d’instinct, donc il n’y a pas de triche. Sinon, on tombe dans la pose, on se regarde. Plutôt aller à la plage.

On découvrir ci-après les premières pages du roman Paris, qui clôt la tétralogie, Au pays de l’enfance immobile, en avant-première.

Crédits visuel : © Arnaud Meyer/Leextra/Éditions Grasset