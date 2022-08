Première sanction pour violation de la loi sur le racisme et le genre

L'organisation non gouvernementale PEN America, a adressé une lettre au Conseil d’éducation de l’Oklahoma, afin que ce dernier revienne sur sa décision de sanctionner deux districts scolaires pour violation présumée de la loi bâillon HB1775, entrée en vigueur en mai de l’année dernière. Cette condamnation est une première : aucun district n’avait jusqu’alors subi de blâme en rapport avec HB1775.

Elle fait suite à des plaintes selon lesquelles certaines activités scolaires enfreindraient la loi. Le conseil d’éducation de l'État a alors voté pour rétrograder les certifications des écoles publiques de Tulsa et de Mustang. Les établissements sont désormais « accrédités avec avertissement », ce qui représente une sanction plus importante que celle établie par le texte de loi. Ce blâme inciterait les enseignants à éviter tout sujet controversé et ce même à distance puisqu’il signifie une violation « portant gravement atteinte à la qualité de l’enseignement », explique Education Week.

Pour le district de Tulsa, les accusations reposent sur les dires d'un professeur du lycée Memorial. Il s’est plaint d’une formation du corps enseignant datant d’août 2021 sur les préjugés implicites. Elle aurait violé la loi HB1775 car, selon lui, elle « faisait honte aux Blancs ». Pour autant, ladite loi n’était pas en vigueur au moment de cette formation...

Il y a pourtant des preuves qui démontrent qu’aucun des districts scolaires n’a en fait violé les exigences de HB1775. Le conseil a fondé sa décision sur une déclaration du Département d’État à l’éducation selon laquelle l’enregistrement audio d’une présentation s’éloignait du texte des diapositives. Depuis le ministère a reconnu que les textes audio et écrits étaient identiques.

Jeremy C. Young, directeur principal de la liberté d’expression et de l’éducation chez PEN America et auteur de la lettre au conseil d'éducation, s’alarme : « Cette affaire démontre l’effet dissuasif et dangereux que les lois bâillon peuvent avoir. »

Et de poursuivre : « Nous voyons déjà des preuves que ces interprétations étendues de HB1775 ont rendu les enseignants d’autres districts de l’Oklahoma moins susceptibles de discuter d’idées complexes et stimulantes sur le racisme, les préjugés ou d’autres concepts importants. Ces décisions du conseil sont de graves erreurs judiciaires. À moins qu’ils ne soient annulés immédiatement, ils priveront les étudiants de l’Oklahoma de l'enseignement de qualité qu’ils méritent. »

60 secondes pour convaincre

Dans un État voisin, au Texas, après des heures de discussions et d’intervention, il a été décidé dans le district scolaire de Grapevine-Colleyville ce lundi soir de nouvelles politiques. Elles assureraient une plus grande surveillance des documents présents dans la bibliothèque. Il était également question de limiter les discussions sur l’identité de genre et d’interdire tout bonnement l’enseignement de la théorie critique de la race.

Ces politiques empêcheront les enseignants d’inclure du matériel pédagogique sur le genre, l’équité et d’autres questions se rapportant à ce sujet. Elles limiteront également les pronoms pouvant être utilisés dans les écoles. Il est par ailleurs interdit d’enseigner ou de discuter de la théorie critique de la race, rappelle le site Star Telegram.

Shannon Braun, membre du conseil d’administration, a écrit dans un post Facebook suite à la décision que ces politiques mettraient fin aux « programmes sociaux, culturels et politiques qui ont tourmenté nos salles de classe à travers le district ».

Elle a ajouté : « Qu’il s’agisse de questions de race, de sexualité ou même de la nature même du sexe biologique, la prévalence du matériel pédagogique, des livres et des programmes d’études qui sont tous conçus pour pousser les caprices et les visions du monde de certains adultes sur nos enfants a monté en flèche. Les parents, les tuteurs, les contribuables et les citoyens concernés de cette communauté en ont assez. »

Plusieurs membres du conseil se sont pourtant opposés au passage d’une telle législation. Becky St John a déclaré que cette politique était « offensante pour la communauté ». Elle a interpellé le président du conseil d’administration Casey Ford sur le fait que le comité et les avocats avaient eu 6 mois pour examiner cette politique, là où il n’avait été accordé que 72 h à la communauté.

Près de 200 orateurs ont participé à la discussion avec chacun un temps limite de 60 secondes de parole. Andrew Fiser, ministre méthodiste vivant dans le district scolaire a déclaré : « Il s’agit d’un programme nationaliste blanc et fasciste. Vous devriez avoir honte de vous. Ce n’est pas un comportement chrétien. »

Des couvertures trompeuses

Dans ce même district scolaire, la Foire aux livres Scholastic n’aura pas lieu cette année. En cause, l’éditeur n’aurait pas fourni la liste complète de tous les livres qu’il vendrait à la foire rapporte WFAA. Grapevine-Colleyville s’appuie sur deux cas de « publicité mensongère » ayant amené des étudiants à acheter des ouvrages qui n’étaient « pas adaptés à leur âge » lors de précédent évènement de ce type.

« En travaillant avec le vendeur, nous avons fait des demandes pour nous assurer que cela serait évité à l’avenir. Ces demandes incluaient que le vendeur fournisse une liste complète des livres qui seraient en vente aux foires 14 jours à l’avance, et à ce moment-là. Le vendeur n’a pas offert l’assurance qu’il pourrait se conformer à nos attentes », a déclaré le district dans un communiqué. « Nous croyons que le Salon du livre est une expérience positive pour les étudiants et nous continuerons à travailler pour nous assurer que nous avons des salons du livre sur nos campus cette année. »

Répondant à ce communiqué Scholastic a déclaré : « Pendant des décennies, les parents, les enseignants et les éducateurs nous ont fait confiance pour sélectionner les meilleurs livres adaptés à l’âge et les plus intéressants pour les enfants lors des foires du livre Scholastic. Chaque titre trouvé dans une foire du livre Scholastic a été sélectionné par une équipe d’experts pour s’assurer qu’il répond les normes les plus élevées de nos communautés scolaires ».

