Vaincre la montagne, aussi fou as it cîmes

L’écrivain et ancien guide de montagne (décédé en 99, sans que l’on sache si ce fut des conséquences de la campagne publicitaire) nous aura légué en 42 un ouvrage majeur : avant que son titre ne retrouve galvaudé dans une rhétorique macronienne, il portait en lui une aventure humaine splendide. Une rencontre avec soi-même, pour Pierre, son personnage, et ce vertige — autant que la leçon de modestie — que portent les sommets.

En 2022, étrange anniversaire, Simon Parcot publie Le Bord du monde est vertical. L’histoire d’une cordée aux personnalités fantasques et disparates et accompagnée de deux chiens. Une femme, trois hommes et les éléments — le Bord du Monde, une ascension que personne n’est parvenu à accomplir. À se demander même s’il en existe un sommet…

Cette horde — et le terme est choisi à dessein — œuvre pour le bien commun : leur mission consiste à joindre les êtres, parfois très reculés, les hameaux… ils incarnent la lutte contre les tempêtes de neige, la volonté de parcourir des distances dans des conditions terribles. En somme, la cordée véhicule l’espoir — la résistance humaine dans les conditions les moins propices.

Mais la cordée porte aussi un savoir, que le jeune Solal, nouvellement arrivé dans l’équipe, aura à intégrer s’il souhaite survivre. Par exemple : dans quelle unique condition les flocons de neige ne tombent pas, mais remontent, comme s’élevant vers les cieux ?

Quand le pas que l’on s’apprête à faire vous conduit vers le précipice caché au regard.

Le destin de chacun se lie alors à celui de cet étrange équipage – littéralement, parce qu’attachés les uns autres autres, autant que par une corde invisible. Celle qui implique coordination et connexion, afin de garantir la survie du collectif. Celle-là même que Gaspard s’apprête, les yeux enflammés, à mettre en péril : il la rumine depuis longtemps, cette ascension.

Défier le Bord du Monde. S’approcher des étoiles. La destination importe moins que le chemin à accomplir : encore faut-il y parvenir.

Emportées dans des montagnes qui imposent le dépassement de soi, les neiges où Simon Parcot nous emporte abritent la vie et la mort. La Horde du Contrevent d’Alain Damasio avait marqué les lecteurs pour sa dimension surhumaine. Le Bord du monde est vertical va plus loin encore. Membres de cette cordée, impuissants et acteurs pourtant, nous vibrons, hurlons, souffrons : rarement il fut donné de ressentir le souffle glacé et la chaleur de l’existence.

Porté par un texte splendide, qui ira jusqu’à puiser dans les ressources du fantastique — Maupassant lui-même, pardon du peu… –, ce premier roman palpite. La roche, dure et froide y devient vivante, alors que « chaque flocon qui tombe gomme un peu plus les contours du monde ». Et dans ce flou, trouver sa voie.

