Vivance : le pélerinage d'une âme perdue

Comment en est-il arrivé là ? Qu’est-ce qui a bien pu le mener jusqu’ici, visiblement à des lieux de sa maison ? Tout reste flou, tout comme ce miroir dans lequel il va redécouvrir son visage, son corps tout entier. Le voilà changé, comme jamais il n’aurait pu l’imaginer.

Des muscles saillants, ciselés par l’effort physique répété, continu. Des joues émaciées par une alimentation qui laisse à désirer. Un périple, qui a commencé des semaines, des mois plus tôt, rien n’est certain. Et pourquoi ?

Les différents chapitres proposent de reconstituer un puzzle de temporalité. De retracer le chemin parcouru par notre protagoniste. Voici donc l’histoire d’un narrateur anonyme — mais vraisemblablement masculin —, dont on sillonne les pensées, un coup de pédale après l’autre.

Parce qu’il ne se déplace qu’en vélo. Ne vit plus que par la route, l’asphalte, les montées et descentes, les virages et les interminables lignes droites. On le découvre passer ses premières nuits dans la forêt, au bord des chemins. On le voit apprendre à s’organiser, déterminer quand s’arrêter pour manger, se sensibiliser à cette nouvelle façon de vivre. Ce mouvement perpétuel, sans direction précise.

« Alors que quelques instants auparavant j’entendais encore les oiseaux, les bêtes, le vent dans les feuilles et tout ce que je n’identifie pas dans un bois, je remarque le silence, un silence que je ne reconnais pas, un silence que je découvre. À mesure qu’il s’installe, en tendant l’oreille je crois percevoir un grondement lointain, comme si j’entendais la Terre tourner sur elle-même. Comme s’il ne restait plus que ça à entendre quand plus rien n’est audible. »

Pas de nom, donc, ni d’âge, ni de géographie particulière ou de métier, d’occupation. D’ailleurs, lorsque quelqu’un ou quelqu’une l’interroge sur le sujet, la réponse n’est jamais la même : aide-soignant, professeur de philosophie, musicien.

Qui sait si la vérité ne se cache pas juste là, derrière cette façade qu’il entretient ? Tour à tour silencieux et observateur, il interprète le monde autour de lui à travers chaque rencontre, chaque village dans lequel il pose son fidèle destrier. Car il ne fait que passer, et croise ainsi de nombreux visages – tout en revenant parfois sur son passé, et en particulier sur cette précédente relation amoureuse, avec une certaine Renata, ou encore pour se souvenir de Denis, son voisin qui parle un français unique et approximatif.

Ce nouveau roman de David Lopez est étrange, de la plus belle des façons. C’est un récit d’une profonde humanité, qui repose sur l’introspection d’un homme face à une vie qu’il ne semble pas comprendre, du moins pas tout à fait. Comme un manque à combler, un sens existentiel à trouver. On sent une brisure, là, une douleur qui ne demande qu’à être soignée, bien que jamais tout à fait identifiée.

Et c’est par l’abandon de soi au mouvement pur que le narrateur commence ce travail de (re) construction, de recherche dans des lieux à la fois ancrés dans la réalité et par moments aux allures irréalistes. En toile de fond, impossible de passer à côté de cette ode à la nature, qui devient un refuge pour cette âme égarée. Le tout, pour une conclusion douce-amère, pleine d’espoir.

