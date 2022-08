Un petit pas pour l'homme : Libon fait des histoires pour un rien

Faut pas laisser Libon en roue libre

Avec l’âge, Libon, est capable de tout. Après avoir réinventé la BD de cour de récré avec les formidables Cavaliers de l’Apocadispe chez Dupuis (trois tomes à ce jour), il s’amuse chez Fluide Glacial à revisiter l’histoire de l’Humanité et des sciences, rien que ça. Se penchant avec son inépuisable mauvaise foi et sa loupe déformante sur les replis les plus tordus de notre civilisation, il raconte sans s’embarrasser ni de véracité ni de tact des moments aussi importants que l’invention de la porte la mise au point des appareils électroménagers ou l’apparition des premiers gestes d’hygiène.

Et le scénariste est fort pour renouveler à chaque chapitre les ressorts distendus de son humour absurde. Fils adoptif du meilleur Gotlib (celui qui inventa l’umour et l’absurbe) et de Jacques Carelman (illustre auteur du catalogue des objets introuvables), il s’amuse (et nous aussi) à prendre à rebrousse-poil toutes les formes de raisonnement et de logique. Délicieux.

Un dessin tout croche pour des idées décalées

Depuis les aventures de Jacques, son varan stupéfiant, en passant par les strips verticaux d’Animal lecteur dans Spirou, Libon n’a eu de cesse de désarticuler les mâchoires, de raidir les corps de ses personnages et de leur globuler les yeux, bref de les rendre aussi tordus que possible, pour que leur plumage ressemble à leur ramage et, mieux encore, à leur façon stupéfiante de déraisonner.

Ce travail qui allie un dessin à la ligne claire et grasse faussement naïf, des couleurs vives enfantines, et des tronches en biais rend extrêmement dynamique la galerie d’ahuris et de ravis de la crèche qui peuplent ces gags en quelques planches.

Qu’il s’agisse de Vikings, d’inventeurs en redingote ou de bourgeois du XIXe, tous semblent avoir pris un menhir sur la cafetière ou s’être fait injecter du radjaïdjah avant de venir figurer dans les cases de Libon. Et le côté gamin de ces images sied parfaitement à la relecture délirante que Libon fait de l’histoire des inventions. Plus c’est bête et mieux ça marche, se dit-on de planche en planche. Et comme ça marche du tonnerre et qu’on rit à tout bout de case, c’est que c’est bête à bouffer du foin. Et dire que ce n’est que le début d’une série ! Libon & la science, un duo comique en tournée dans toutes les librairies, même les pires.