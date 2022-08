La forêt de Brocéliande incendiée, Merlin désenchanté

Imaginée dans les poèmes de Robert Wace, puis perpétuée par les romans de Chrétien de Troyes, vers la fin du XIIe siècle, la forêt de Brocéliande est, littérairement, le théâtre de rencontres magiques et de démonstration d’amour courtois, de bienséance chevaleresque et de quêtes mystiques. Depuis longtemps, la forêt de Paimpont puise dans ces légendes pour développer nombre d’attractions touristico-littéraires.

La Maison de Viviane, le Val Sans Retour ou encore le Tombeau de Merlin sont autant de destinations que prisent les amateurs et curieux… et autant de lieux dévastés. Le 12 août dernier, dans la nuit, s’est déclaré un incendie, près de Campénéac — non loin du Tombeau du Géant, situé en lisière de la forêt. Selon le site officiel : « En 2 jours, les flammes ont ravagé plus de 400 hectares de landes et de bois malgré l’intervention dans les premières heures de plus de 400 pompiers et de 2 bombardiers d’eau suédois (Air Tractor), tout juste arrivés le jeudi à Vannes. »

La préfecture du Morbihan aura décrété une interdiction d’accès aux bois de la forêt jusqu’au 16 août, instaurant différentes mesures pour protéger la population, de même que pour son homologue d'Ille-et-Vilaine. D’autant que les deux départements avaient posé une interdiction d’accès à certains massifs forestiers, dans des communes particulièrement sensibles aux risques d’incendie, dès le 10 août.

De son côté, la maire de la ville de Campéneac, Hania Renaudie, a tenu à remercier les forces mobilisées pour lutter contre l’incendie, « Merci aux sapeurs-pompiers, aux agriculteurs, à la réserve communale, aux bénévoles, aux habitants, aux commerces. C’est merveilleux de compter sur tout ce monde. » Une solidarité devenue intergénérationnelle :

Pour venir à bout des feux, deux bombardiers suédois étaient intervenus dès le jeudi soir — une solidarité européenne que n’aurait pas boudée Merlin, bien que prisonnier désormais de Viviane…

Au croisement du Morbihan et de l’Ille-et-Vilaine, la mythique forêt arthurienne aura bénéficié d’un renfort de différents pays de l’Union européenne, ainsi que l’avait indiqué le président de la République et la CE. Les fées, seules, n’auraient pas pu en venir à bout.

À cette heure, on ignore toujours les causes de cette tragédie. « C’est une catastrophe : toute l’économie touristique locale repose sur les mythes de la forêt, tous les conteurs... Je suis atterrée », nous indique Marthe, qui habite non loin.

Un événement tragique qui rappelle celui survenu en 1990. À cette époque 700 hectares furent engloutis par les flammes, sur les 11.000 que compte le lieu. Et six ans plus tôt, cette même forêt endurait un désastre similaire, avec quelque 600 à 700 hectares ravagés.

crédits : Merlin l'enchanteur, Disney