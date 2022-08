Un précieux manuscrit attribué à Galilée... déclaré un faux

Dans un ouvrage publié il y a plus de 300 ans, le mathématicien, astronome et physicien hollandais Christian Huygens voulait croire en l’existence d’une vie extraterrestre. Considéré comme l’un des plus grands scientifiques de tous les temps, en plus d’avoir été à l’origine de l’horloge à pendule, de fonder la théorie ondulatoire de la lumière et de découvrir la véritable forme des anneaux de saturne, il s'était lancé dans une description de la forme probable des extraterrestres...