Les livres qui ont marqué des disciplines

Les principes fondamentaux des échecs

Écrit par l'un des plus grands champions d'échecs des années 1920, José Raúl Capablanca y Graupera, ce livre est considéré comme l'un des plus grands classiques de la littérature concernant les échecs. À rebours de tous les codes de jeu de l'époque, le Cubain donne dans cet ouvrage quelques clés pour tenter d'égaler son sens du positionnement légendaire et ses stratégies d'usure qui ont fait sa renommée. Depuis sa parution, tous les bons clubs d'échecs possèdent un exemplaire de ce chef-d'œuvre à l'attention des nouveaux joueurs. Un livre qui tend à se faire connaître au vu du regain de popularité de la discipline grâce, notamment à la série Netflix, Le Jeu de la Dame.

Les échecs font partie de ces jeux anciens qui ne perdent jamais de leur superbe et reste encore aujourd'hui des disciplines dont les champions sont mondialement respectés

The Theory of Poker

Tout comme les échecs, le poker à haut niveau peut-être compris et étudié comme une véritable discipline. The Theory of Poker de David Sklansky démontre ainsi dans ses pages l'extraordinaire complexité de ce jeu qui possède des milliers de stratégies différentes qui peuvent se combiner, se suivre, ou s'opposer selon les circonstances. « Le poker est un jeu psychologique tout autant qu'un autre », est une maxime à retenir. Autant que l'observation, la mise en place d’une stratégie au poker est une condition pour s'améliorer dans la pratique de ce jeu. Un livre qui donne les lettres de noblesse à ce jeu parmi les plus populaires du monde, et les plus complexes.

Living On The Volcano : The Secrets Of Surviving As A Football Manager

Voilà un livre qui fait grand bruit outre-Manche. Écrit par Michael Calvin, cet ouvrage parle sans détour du stress des entraîneurs de football qui sont en permanence sur un siège éjectable. Avec des interviews exclusives et une préface d'Arsène Wenger, entraîneur français ayant travaillé plus de 20 ans en Premier League, le livre ne fait pas de concessions pour dépeindre un monde aussi secret que stressant pour les acteurs de ce milieu. Une véritable pépite pour les amateurs de football qui dévorent déjà les biographies des stars de la discipline comme Zlatan Ibrahimovic. Un sport si populaire et pourtant si secret dans les coulisses.

Heaven Is a Playground

Considéré comme l'un des premiers témoignages des parties de basketball dans le New York des années 1970, le livre de Rick Telander est un vibrant hommage à la furie de ces matchs qui se disputaient sur les terrains urbains. Analyse du jeu comme véritable enquête anthropologique, Heaven is a Playground a mis la lumière sur la pratique du basketball et la culture autour de ce sport devenu aujourd'hui l'un des plus populaires de la planète. Un incontournable pour tous les amateurs d'histoire comme de sports. Devenu un classique de la discipline avec le temps, il a contribué à l'émergence d'une culture propre au basketball américain.

The Pro Style

Véritable bible pour les fans de football américain, le livre de Tom Bennett a été publié en 1976 par la NFL, la ligue professionnelle officielle de football américain. Si le livre parle des règles du sport, il met aussi en avant quelques entraîneurs légendaires avec une petite biographie. Un livre illustré qui est un véritable trésor national au pays où le football américain est le sport roi. En couvrant une large partie de l'histoire et en analysant les différentes évolutions des formations des équipes, The Pro Style a durablement influencé le jeu moderne. Aujourd'hui encore, le « pro style » est un style défini qui s'oppose au « spread » en football américain. Si le sport semble très étrange de prime abord, la stratégie y tient un rôle prépondérant et le livre de Tom Bennett est un des témoins des théories qui ont germé autour de ce sport.

Le football américain ne s’est jamais vraiment exporté en partie à cause de la complexité de ses règles

La méthode Delavier de musculation

Écrit par un pratiquant, La méthode Delavier a révolutionné la façon dont les gens s'entraînent, mais a aussi contribué à la popularisation de la musculation et du body-building, le tout, axé sur des exercices qui respectent la morphologie des différents individus et le corps. D'une façon très ludique et bien illustrée, Frédéric Delavier dévoile ses secrets pour des exercices qui travaillent le muscle sans trop user les articulations et les tendons. Une méthode qui a autant été décriée que louée. Une chose est sûre, elle a bien changé les choses.

