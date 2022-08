Jeunesse et BD en 8 titres par an : création des éditions Panthera

Après 10 années d'expérience dans le monde du livre, Marianne Selli et Céline Lefeuvre ont voulu concrétiser une envie, celle d'une maison d'édition bien à elles. « Cette décision fut prise au terme de nombreuses observations et ressentis, nous poussant à explorer d’autres manières de penser et de faire les livres », expliquent-elles. La ligne éditoriale de leur structure, les éditions Panthera, se dirige instinctivement vers les albums et des documentaires pour les enfants, d'une part, et la BD pour les adultes d'autre part.

Depuis la mi-août, les deux cofondatrices de la maison sont parties à la rencontre des libraires de France pour dévoiler leur projet. Portant « une attention particulière à l’écoresponsabilité », avec des papiers issus de sources responsables, des encres végétales et un lieu d'impression proche de celui de stockage, la maison annonce 8 titres par an, « pour ne pas participer à la surproduction en librairie et avoir le temps de travailler chaque titre sur la durée ».

Le programme des parutions pour le premier semestre 2023 est en tout cas arrêté, avec 6 titres annoncés : Chris Adam-Fazel, Charles Dutertre, Rose Le Bescond, Lucile Birba, Pauline Payen, Noelia Diaz-Iglesias, Laura Bertrand, Aki, Pauline Dupin-Aymard ou encore Clara Debray, auteurs et illustrateurs, font partie des premiers à se joindre à l'aventure.

Quatre collections structurent les premières publications de la maison : Trublions, pour les albums jeunesse, Sauvageons, du côté des documentaires jeunesse, Rocambole pour la BD adulte, et enfin Bulbille pour les reportages dessinés.

C'est dans cette dernière collection que se classera En alchimie — À la rencontre de Muriel Zoldan, vigneronne du vivant, de Pauline Dupin-Aymard, illustré par Clara Debray, qui sera en partie financé grâce à une campagne de crowdfunding à partir du 28 octobre 2022. « Ce reportage dessiné part à la rencontre d’une vigneronne de vins naturels. Il fait collaborer une autrice, une illustratrice et une professionnelle. Le travail de recherche, le temps passé sur le terrain et la coordination des trois actrices de ce projet, ont engendré des frais importants. La crise du papier a également fait augmenter les coûts de fabrication », expliquent les éditrices.

La diffusion et la distribution des titres seront assurées par Harmonia Mundi.

