Webtoon : valorisé à 6 milliards $, Kakao Piccoma fait attendre la Bourse

L’offre publique était initialement prévue pour décembre 2022, mais Kakao Corp a décidé de prendre son temps. Une prudence découlant avant tout de la chute des valeurs technologiques, assurent des proches du dossier auprès de Bloomberg.

Principal concurrent de Naver, autre sud-coréen, Kakao représente un ensemble de solutions de lecture qui vont bien au-delà des frontières asiatiques. En effet, la version japonaise, Kakao Piccoma (anciennement Kakao Japan), est éditrice de webcomics dans l’Archipel et depuis septembre 2021, une filiale européenne, Piccoma a vu le jour en applications Android et iOS.

La valorisation globale de l’entreprise était de 6,2 milliards $, l’an passé, à l’occasion d’une nouvelle levée de fonds. L’entreprise souhaite donc maintenir ce seuil lorsqu’elle entrera en Bourse — chose qui interviendrait au cours du premier semestre.

Toutefois, la décision demeure sujette aux fluctuations actuelles, notamment en regard des prix du marché.

Une position qui n’a rien d’étonnant : de nombreuses autres sociétés ont choisi de reculer la date de leur introduction en Bourse. Plusieurs entreprises technos ont subi de vilains revers et méchantes déroutes boursières au cours des mois passés.

Ainsi, Coupang Inc, dédié au commerce en ligne — l’Amazon de Corée du Sud — avait atteint une valorisation de 8,6 milliards $, mais lors de son introduction, avait obtenu une cotation de 4,6 milliards à New York. Et la valeur a enregistré une chute de 60 %… Même sanction pour Alibaba et Tencent, qui auront encaissé une véritable humiliation à Wall Street.

De son côté, Kakao n’a pas d’urgence : les bénéfices réalisés s’avèrent significatifs, malgré une diminution des revenus. Selon les données de l’All Japan Magazine and Book Publisher's and Editor’s Association, les ventes de mangas numériques ont augmenté de 20 % l’an passé, jusqu’à représenter plus de 60 % d’un marché évalué à 5 milliards $.

Son chiffre d’affaires est évalué à 169,1 milliards $ au cours du deuxième trimestre 2022, soit une croissance de 37 % en regard du T2 de 2021. « Nous travaillons aux détails [de l’entrée en Bourse] et en communiquerons les informations quand elles seront plus concrètes », assure un porte-parole de l’entreprise.

Notons également que Kakao Entertainement avait annulé son projet d’introduction en Bourse aux États-Unis, du fait des ralentissements de l’économie.

crédits photo : Piccoma France