Voyager” : le thème du Salon régional du livre pour la jeunesse

Fruit d’un travail commun des libraires, bibliothécaires, documentalistes, bénévoles, partenaires publics et privés, orchestré par l’association Lecture et Loisirs, le Salon Régional du Livre pour la Jeunesse souhaite créer un espace de liberté, d’échanges et d’expériences pour transmettre le goût de la lecture­ pour le plaisir aux petits et aux grands.

Comme chaque année le salon reçoit son lot d'auteurs, illustrateurs, scénaristes de BD et mangaka français, avec notamment à l'affiche ZD, Orianne Lallemand ou Fabrice Parme par exemple.

Mais pour la première fois, le Salon ouvre sa programmation à la création internationale. Et se réjouit notamment d’accueillir Carl Norac, grand écrivain et poète belge de langue française. Davide Cali, auteur italien né en Suisse sera également présent ainsi que Kotimi, auteure illustratrice et graveuse japonaise qui fut récompensée par un prix d'excellence à la Foire internationale du livre jeunesse de Bologne en 2016. Sans oublier l’auteure-photographe franco-américaine Coline Irwin qui sera également de la fête.

De surcroît, dans le cadre d’un nouveau partenariat avec le consulat de Lituanie, le salon accueillera aussi Giédré (autrice et chanteuse) et Elena Selena.

D'ailleurs, inspirée par la nouvelle thématique, la nouvelle affiche du salon, dessinée par Magali Attiogbé autrice-illustratrice française d'origine togolaise, est un clin d'œil direct à cette thématique qui nous invite à sillonner les routes.

Quant à Fanny Pageaud, l'autrice-illustratrice invitée en résidence par le Salon en 2021, celle-ci sera invitée à exposer le fruit de son travail à la Médiathèque Jacques Chirac.

Bien entendu, les trois Prix Littéraires décernés par le Salon : Le Prix des Enfants, Le Prix Chrétien de Troyes & Le Prix Bd de l'Aube, Prix Tibet seront remis dimanche 16 octobre à 11h.