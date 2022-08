Mexique : des livres et des couleurs pour les enfants des prisons

Cet espace, le second dans l'État de Mexico, inauguré ce mercredi 17 août après six mois de construction, a été pensé pour que ces tout jeunes enfants puissent découvrir les couleurs, les sensations et les apprentissages en compagnie de leurs parents.

D'une superficie de 50 mètres carrés, la « bebeteca » peut accueillir quelque 100 bébés. Elle propose des livres en tissu, des poupées de chiffon, des objets colorés et faciles à manipuler et qui favorisent le développement cognitif et psychomoteur des enfants. Afin de favoriser leur créativité, du matériel de stimulation dédié a également été installé.

Cette « bebeteca » offre aussi aux bambins de détenus l'occasion de profiter d'un espace adapté aux plus jeunes lors des visites.

Les années décisives

Tous les jeux et objets trouvés sur place ont été donnés par les clients d’Amazon qui ont accédé à la liste des demandes créées par Reinserta pour le projet. Cette initiative s'inscrit dans le programme « Enfance et prison » de l'ONG.

L’État de Mexico compte 22 enfants vivant en prison, comme l’a détaillé dans une conférence de presse le secrétaire à la sécurité de l’État, Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis. Ils peuvent rester dans ces centres, avec leur mère, de la naissance jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de trois ans.

Il ajoute : « La réintégration sociale implique un regard approfondi pour comprendre les liens intimes de ces personnes actuellement privées de liberté. On ne peut pas penser à une réinsertion efficace si on laisse de côté l'un de ses piliers : la famille. »

« Aujourd'hui, l'important, ce sont les filles et les garçons qui bénéficieront de cet espace en trouvant dans la bebeteca un endroit sûr où passer du temps avec leurs mamans », a expliqué de son côté Saskia Niño de Rivera, cofondatrice et porte-parole de Reinserta, citée par Fortuna.

« Pour moi, c’est très important. Je dis à ma fille que c’est comme à l’école : “Quand tu seras dans la rue, ce sera plus facile pour toi de te familiariser” », explique Efe María Gutiérrez à l’Agence EFE. Cette détenue depuis sept ans, tombée enceinte dans le centre et qui s'exprime sous pseudonyme, continue : « Pour moi, c'est une véritable opportunité qu’ils nous donnent pour les bébés. » Son enfant a aujourd’hui deux ans et demi.

Crédits photo : illustration, Haylee Sherwood, CC BY-SA 2.0