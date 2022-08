Miroirs : récits d’émancipation aux couleurs de Chanel

Gabrielle Chanel, dite Coco, a été une icône qui a révolutionné la mode féminine au XXe siècle. Dans le cadre d’une exposition Chanel au Japon, Posuka Demizu et Kaiu Shirai signent trois flamboyantes histoires courtes mettant en scène l’esprit de la créatrice.

Une petite fille se laissant voyager dans les livres pour oublier l’absence de sa mère obnubilée par son travail : miroir de l’enfant sommeillant en Gabrielle Chanel, qui s’ennuyait beaucoup et cherchait toujours des nouveaux mondes dans sa tête. Une jeune femme changeant son apparence et son identité d’un rendez-vous à l’autre pour démontrer la futilité des hommes, à l’image de Chanel multipliant les relations et renouvelant sans cesse son style.

Un lycéen qui se sent enfermé dans la cage de la virilité et qui comme Chanel, voudrait briser les codes vestimentaires autour de lui.

Trois héros modernes et indépendants qui vont au cours de ces histoires sublimement croquées faire leur « l’esprit Chanel », la force de caractère, l’innovation, l’élégance en toutes circonstances, et l’odeur du N°5. Ces histoires pour le moins originales sont napées d’une aura de luxe qui leur confère un certain charme.

Le duo derrière l’exceptionnel The Promised Neverland (20 tomes, également chez Kazé) sort un peu de sa zone de confort par des histoires qui se déroulent dans le Japon moderne plutôt que dans les mondes post-apocalyptiques auxquels ils nous ont habitués. Mais leur talent narratif et graphique n’en est pas moins évident.

Le découpage laisse toute la place nécessaire à ce que Demizu nous démontre une fois de plus son don pour nous immerger dans ses compositions. Une interview détaillée en fin d’ouvrage nous permet de mieux comprendre le fonctionnement du duo et comment ils ont puisé dans la vie de Coco Chanel pour nous offrir les trois protagonistes successifs de Miroirs.

Demizu profite également de cette collaboration pour expérimenter avec la couleur. Si les histoires sont en noir et blanc, la couleur s’intègre progressivement dans les pages à mesure que l’on parvient à l’arc narratif, pour un effet grandiose. À n’en pas douter, il s’agit d’un très beau manga qui satisfera les fans de Chanel comme ceux de The Promised Neverland et fera une très belle addition à la bibliothèque de tout manga-bibliophile.