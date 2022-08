La Plume vivante, une revue littéraire du Congo en danger

Le Congo compte plusieurs publications sur la littérature du territoire, et La Plume vivante entendait, comme les autres, valoriser les œuvres et leurs auteurs. « C’est révoltant d’entendre dire que la littérature congolaise d’expression française va mal. Ceux qui le disent n’ont pas tort, la moindre quantité des œuvres littératures congolaises dans les librairies donne de la sève à leur propos », écrivait Fiston Loombe Iwoku.

Et d’ajouter : « En s’imprégnant de la réalité, une vérité se dégage et dissipe tout malentendu. En raclant le fond de tiroir, les manuscrits qui y traînent en grand nombre témoignent de la vitalité, de la créativité et de l’abondance… »

Mais voilà, nous explique-t-il : « Ma revue littéraire fait la promotion de la littérature congolaise et panafricaine. Elle est aussi une fenêtre ouverte sur d’autres littératures. Mais voilà : elle est menacée par une grave crise financière. La pérennité de cette dernière est mise en danger. » Or, la mission que s'est donnée la parution importe tant pour la littérature congolaise que plus largement pour le continent et ses oeuvres d'expression francophones.

Les divers obstacles que rencontrent les écrivains en herbe à faire connaître au grand public leur talent somnolent qui gît en eux, ravive notre souhait ardent d’offrir à cette jeunesse congolaise ou africaine un espace qui lui permettrait de s’exprimer avec tant de liberté. La revue littéraire la Plume vivante est un baume à cette douleur existentielle. La promotion et la diffusion des cultures africaines vivante ; la défense et la diffusion de la langue française en République Démocratique du Congo et dans la région en tant que langue de travail et de culture, de communication et d’échanges, demeurent notre priorité tout en préservant l’équilibre et la liberté d’opinion.

Pour préserver La Plume vivante, Fiston Loombe Iwoku a récemment lancé une cagnotte sur Le Pot commun « dans l’espoir de réunir un fonds », nous indique-t-il. D’abord, parce que la revue congolaise a apporté un éclairage nouveau, tout en cherchant à porter la littérature à la lumière.

Cependant, elle « traverse des moments tumultueux, à cause des soubresauts financiers, dus à un manque de soutien à l’interne et à l’international. [… Et se heurte] aux difficultés d’ordre matériel et financier qui met en mal sa régularité, notamment sa quatrième parution, qui est prête, mais retardée ».

Une somme de 6000 € sera nécessaire pour que la revue demeure pérenne et que sorte le quatrième numéro : ce dernier sera commercialisé en France, Belgique, Suisse et Luxembourg, ainsi, évidemment, qu’en République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, Gabon, Cameroun et République centrafricaine, pour la version papier. Le PDF sera pour sa part proposé sur le site directement.