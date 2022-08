Les animaux dénaturés : Vercors rebooté et reboosté

Si c'est Le silence de la mer qui a fait connaître Vercors pendant l'occupation, le roman étant le premier titre publié par les Editions de Minuit (fondées clandestinement par Vercors et Pierre de Lescure en 1942), l'auteur connaîtra largement le succès après la fin du conflit, notamment grâce aux Animaux dénaturés, qu'il déclinera en pièce de théâtre, et qui deviendra un long-métrage, réalisé à Hollywood en 1970 par Gordon Douglas pour les studios Universal.

L'argument de la version originale du roman était simple et brillant : une expédition cherchant à mettre la main sur le chaînon manquant de l'évolution en trouve non pas une trace fossilisée, mais une tribu entière, que les anthropologues baptisent Paranthropus greamiensis, mais que tout le monde appelle le plus souvent par leur surnom : les Tropis. Et une question cruciale se pose d'emblée : ces créatures sont-elles des singes ou... des hommes ?

Une bonne histoire reste une bonne histoire

Hélène Bruller, petite-fille de l'auteur, a largement scénarisé et dessiné ses propres projets, avant de s'attaquer à ce projet génial : réécrire une version actualisée de la fable imaginée par son aïeul. L'enjeu n'est pas de transposer l'histoire au monde contemporain, mais de faire appel aux codes narratifs et visuels d'aujourd'hui pour raconter cette excellente histoire dans une version qui puisse toucher un large public. Et le pari est plus que réussi !

Les personnages sont drôles et touchants, les rebondissements surprenants et malins, les Manus (version dans la BD des Tropis du roman) ressemblent à des cerveaux bébés en demande d'affection greffés sur des corps d'ados informes... et la question centrale, celle de comprendre ce qui fonde la frontière entre l'humain et l'animal, résonne d'autant plus en ce XXIe siècle qu'on peut aussi bien y lire un écho de l'esclavage toujours en cours dans bien des pays, que du travail des enfants, malheureusement pratiqué massivement, ou de la question du spécisme et de notre rapport de prédation à la nature. Autant de pistes pour faire résonner chez les lecteurs le procès hors du commun qui occupe une place centrale dans le récit.

Du nerf, du peps et de l'énergie

Loin de limiter ces Animaux dénaturés à une joute de prétoire ou à une fiction à thème, Hélène Bruller prend grand soin de ses personnages qu'elle rend touchants et humains, grâce en bonne partie à leurs travers et leurs défauts, qui rendent la lecture drôlissime. Le journaliste, Douglas Templemore, est maladroit et timide, mais amoureux ; sa belle, Frances, a le don pour mettre les pieds dans le plat ; la fille professeur Greame, Sybil, est intrépide et brillante, elle a la trempe d'un Indiana Jones sans sa muflerie. Quant au professeur Kreps, il a la silhouette d'un haltérophile et des moustaches qui flottent au vent comme l'écharpe du Petit Prince à bord de son avion. Voilà pour la galerie.

Difficile au final de savoir si c'est la mise en scène très dynamique de l'autrice, ses personnages fantasques et touchants, ou les dessins extraordinaires, parfois délirants et toujours expressifs, d'un Joseph Falzon au sommet de sa forme qui font mouche : j'en déduis que tous les éléments se combinent au mieux pour rendre la lecture de cet album à la fois drôle, stimulante et... emballante.

Je suis convaincu que cet album est promis à un très très bel avenir en librairie cet automne. N'hésitez pas à être parmi les premiers à être emportés par ce récit qui mêle aventure exotique (façon À la poursuite du diamant vert), enquête documentaire et plaidoiries d'avocat façon feuilleton de fin de soirée (Faites entrer les beaux-parleurs qui retournent les témoins comme des crêpes....). Un régal.

