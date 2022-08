Pas de femmes Shakespeare ? “Elles n'en ont pas eu l'occasion

En février dernier, le ministère de la Culture d’Espagne communiquait son rapport annule, Habitudes de lecture et d’achats de livres (document disponible en fin d'article). Des chiffres déjà évoqués et décortiqués, notamment en juin, quand se sont réunis les libraires du territoire : l’un des plus problématiques constats restait que 86 % des sorties se vendent à moins de 50 exemplaires. Et que seul 0,1 % des titres dépassent les 3000 ventes.

Mais pour Montseerra Gatell, professeure à l’Universidad Abierta de Cataluña, ces chiffres racontent une autre histoire. Si les femmes furent longtemps invisibilisées dans la société, leur travail créatif a subi les mêmes revers. « Mais il se trouve un autre aspect, très intéressant et que l’on doit prendre en compte : car au fil du temps, les femmes n’ont pas été en mesure de créer de la valeur », souligne l’enseignant auprès de l’agence EFE.

Comprendre : l’accès à l’information, à l’alphabétisation, donc aux sphères créatives est demeuré un espace nettement masculin. « S’il n’y a pas eu de femme Cervantès ou de Shakespeare, comme il est d’usage de le souligner, c’est parce qu’on ne leur en a pas donné l’opportunité », insiste Montserrat Gatell. Et de citer A Room of One’s Own (Une chambre à soi, trad. Clara Malraux), de Virginia Woolf, un essai métaphorique, qui revendique « la nécessité de disposer de conditions physiques et mentales adéquates pour créer ».

Mais la société avait plutôt à cœur d’expliquer aux femmes que leur tâche n’était pas là. La rédactrice en chef de Raig Verd Editorial, Laura Herga, abonde : « Nous représentons la moitié de la population, mais cela ne se reflète ni dans les récompenses ni dans le nombre de publications. »

Et d’ajouter : « On mention la question des femmes, comme si elles étaient moins importantes, comme si nous n’étions pas toutes des personnes et qu’en fin de compte, nous n’avions pas à affronter les mêmes défis et difficultés. Les préjugés sont encore nombreux. »

Il revient alors à chacun d’assumer ses responsabilités dans les choix éditoriaux, et sans verser dans une parité factice, parvenir à trouver un équilibre pour son catalogue. « Dans la littérature, comme dans les médias, ou les rassemblements, on entretient ce mirage que la présence d’une seule femme, au milieu de beaucoup d’hommes, c’est déjà de la parité. »

Et de rebondir sur le prix Planeta, remis en 2021 à l’autrice Carmen Mola… un pseudonyme derrière lequel se cachaient trois hommes. Loin, très loin, de l’image de mère de famille quarantenaire aux trois enfants qui était véhiculée. Lors de la cérémonie, les auteurs ont dévoilé la supercherie, entamée quatre années plus tôt.

Pour Laura Herga, le mirage égalitaire se remarque tout particulièrement dans les remises de prix : le Nobel de littérature, accordé à 112 hommes contre 16 femmes, depuis 1901. Ou encore, le prix Cervantès, grande récompense espagnole, qui est revenu à 41 hommes contre 4 femmes depuis sa création en 1976. Le Premio Planeta n’échappe pas à la règle : depuis 1952, seules 17 femmes ont été distinguées.

En février 2021, le Collectif Autrices Auteurs en Action, proposait dans un registre proche la ChAAArte BD et festivals : cette dernière pointait spécifiquement la nécessité de rompre avec les inégalités manifestes durant les événements littéraires. Elle posait ainsi que :

• Les autrices invitées le soient, à minima, à proportion de la représentation dans la profession — c’est-à-dire en 2021, à 30 %. Ce pourcentage évoluera en même temps que celui de la présence féminine dans la profession ;

• Les jurys soient composés à parts égales d’hommes et de femmes ;

• Les animateurices des activités — débats, conférences, etc. — soient à parts égales d’hommes et de femmes.

Une industrie plus inclusive s’impose, comme le soulignait dans nos colonnes Étienne Galliand : à l’occasion de la publication de l’ouvrage collectif Inclusi (·f·v·e·s). Le monde du livre et de l’écrit : quelles diversités ?, ce dernier opposait à l’actuel état de fait des solutions concrètes.

« Pourquoi faut-il promouvoir “l’édition inclusive” ? Parce que le niveau de représentativité, d’inclusion du monde du livre et de l’écrit n’est actuellement pas satisfaisant et que cela impacte le légitime besoin d’expression de toutes et tous, parce que cela a des effets sur la bibliodiversité d’un écosystème éditorial et littéraire donné », analysait-il.

