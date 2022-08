Les orages ont ruiné plus de 15 000 livres dans cette librairie

En avril 2020, l’établissement avait changé de propriétaires : Aline Huille revendait à ses enfants, Tristan et Romain une boutique ouverte depuis quarante années alors — et repris en 2003 par leur mère. En plein confinement, la transaction avait des aspects épiques. Mais les deux propriétaires connaissaient les risques de cet emplacement et les difficultés liées au local.

Lors de la reprise, ils avaient cherché à déménager, soulignant alors la vétusté des lieux. « Ça fait des années qu’on a régulièrement un dégât des eaux à cet endroit-là », indique Tristan Demante à la Gazette de Montpellier. Et les intempéries de la semaine passée ont cette fois eu de plus lourdes conséquences.

Deux faux plafonds se sont effondrés, et l’eau a gagné les 200 m2 de la librairie — une partie des ouvrages étant alors ruinée. « On s’apprête à fêter nos vingt ans l’année prochaine, et ce n’était pas du tout dans nos projets de déménager », reprend Tristan Demante. Et moins encore, alors que la rentrée littéraire s’approche, de faire face à une pareille calamité.

La librairie dévastée

Le constat est amer : plus de 15.000 exemplaires sont désormais invendables, sur un stock de 30.000 livres. La librairie se retrouve dans l’impossibilité d’exercer son activité. « Néanmoins nous faisons tout pour mettre en place un point de retrait dans les jours à venir. Nous vous tiendrons informés très rapidement », précisent les gérants. Et de remercier surtout le soutien des clients, essentiel pour traverser cette crise.

Dans toute la boutique, l’eau est encore présente, entre flaque et humidité. « Même en séchant et en aplatissant les livres, dans une semaine, il va y avoir de la moisissure et des champignons partout. Et on ne peut pas faire cela pour 30.000 ouvrages, c’est impossible », déplore le cogérant, interrogé par France 3.

Malgré les précautions prises, liées à l’alerte orange, et la bâche posée pour protéger de la pluie, la violence des pluies fut trop forte. « D’habitude, on a quelques gouttes, mais je ne m’attendais pas à tant de pluie dans la boutique. L’eau a même percé les plastiques qui recouvrent les livres... », constate Tristant Demante.

La conclusion est terrible : l’humidité gagne tous les ouvrages, et l’unique destination pour ce fonds sera la benne.