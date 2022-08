Le Scorpion revisité par Luigi Critone à la galerie Barbier

L’affaire rendra un peu plus compliqués les achats de droit : Apple Original Films s’est procuré les droits d’un ouvrage de non-fiction que signe David Grann. The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder, sortira en avril 2023, mais l’adaptation est déjà sur les rails. Et pour ce faire, le réalisateur Martin Scorsese fera équipe avec son acteur favori : Leonardo DiCaprio.