Le Gribouillis Festival met à l'honneur Nicole Claveloux

En associant la bande dessinée, le livre jeunesse et le dessin à la ville de Bordeaux, Gribouillis s’attache à créer un festival populaire, familial, local et professionnel.

C’est en compagnie des dessins de Jochen Gerner, admirable artiste à la croisée des pratiques, que le festival a choisi de mettre en lumière toute la richesse et la diversité des arts graphiques.

Une artiste polyvalente

Au programme : rêver, se questionner, s’amuser et partager l’univers créatif des auteurs, autrices et maisons d’édition locales comme nationales.

Rendez-vous donc en septembre, pour une rentrée buissonnière, éclectique et curieuse, placée sous le signe de la déambulation graphique dans les rues de Bordeaux pour admirer les oeuvres de Nicole Claveloux !

Peintre, autrice jeunesse et bande dessinée, Nicole Claveloux est une artiste polyvalente qui a initié plusieurs générations d’enfants au mauvais esprit avec sa série Grabote parue dans Okapi tout au long des années 1970. Elle a également participé aux revues Métal Hurlant, Charlie Mensuel et surtout Ah! Nana, une des premières revues de bande dessinée féministe.

Les lectures de son enfance furent pour elle une source d'inspiration et lui ont servi de modèles pour diversifier ses créations. Comme elle le dit elle-même, ses lectures allaient des contes les plus enfantins, notamment les albums du Père Castor, aux classiques de la littérature, qu'ils soient illustrés, à la manière des contes drôlatiques de Balzac, par Gustave Doré, ou non, avec des éditions originales des textes de la comtesse de Ségur ou les récits fantastiques de Jules Verne.

Avec une génération d’illustrateurs et illustratrices qui ont pris part, dès le milieu des années 1960, au grand renouveau du livre pour enfants, Nicole Claveloux a créé des images et des histoires qui ne s’interdisent rien et ont révolutionné l’édition française.

Cette exposition dans l'église Saint-Rémi fera la part belle à ses bandes dessinées et autres histoires courtes, rééditées par les éditions bordelaises Cornélius. Elle présentera aussi le grand bouillonnement créatif des auteurs et autrices de l'époque, à travers la monographie de Loïc Boyer, Les images libres : Dessiner pour l'enfant entre 1966 et 1986, parue aux éditions MeMo. Une célébration de la diversité graphique et de la liberté narrative.

Crédtits visuel : Gribouillis Festival