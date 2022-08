Un écrivain veut purger la Russie des artistes opposés à la guerre

Après une première mise en cause de 6 personnalités ou groupements, selon le Monde, une liste d’environ 150 « agents » a été établie, parmi lesquels on trouve des figures de la littérature et du cinéma, mais également des journalistes et des fonctionnaires. On peut citer, par exemple, le directeur du Théâtre Bolchoï, Vladimir Ourine.

Magnanime, le groupe a expliqué que « les professionnels qui souhaitent être effacés de la liste doivent d’abord affirmer publiquement leur soutien » à « l’opération militaire spéciale » de Vladimir Poutine et son gouvernement.

Sur le site officiel du groupe, la démarche est explicitée : « Contrecarrer les influences culturelles pro-occidentales. Établir des barrières pour les agents d’ingérence étrangère. Créer des opportunités de développement pour l’élite culturelle patriotique, y compris les jeunes talents, ainsi que remplacer la “cinquième colonne” dans la culture. »

Pour ce faire, le groupe incite notamment à la délation en ligne. Il propose par ailleurs de créer « un registre des fonctionnaires qui soutiennent les agents d’influence étrangère qui sont invités à changer de métier ou à quitter leurs fonctions ». Une initiative relayée par les médias russes, dont le quotidien Vedomosti, qui affirme que le romancier envisagerait à présent de se présenter aux élections présidentielles de 2024...

Un ancien nationaliste bolchevique

Également vice-président du parti « Russie juste — Patriotes — Pour la vérité », positionné au centre-droit dans l'échiquier russe, mais teinté d'un fort nationalisme, le romancier de 47 ans avait combattu dans le Donbass en 2016. Il est aussi un vétéran de la Guerre de Tchétchénie des années 1990. Depuis 2014, beaucoup de nationalistes fervents et agressifs louent la politique belliciste de Vladimir Poutine, après avoir été souvent critiques.

Précédemment, il a été engagé au Parti national-bolchévique, ouvertement stalinien, soit un mélange de léninisme et nationalisme, fondé par des figures comme Édouard Limonov ou l'eurasiste Alexandre Douguine. Le parti étant dissous en 2007, il rejoint ensuite L’Autre Russie, encore fondé par Édouard Limonov, cette fois en 2010, avec toujours ce même positionnement, et ce, jusqu’en 2019. À cette époque, il se définissait lui-même comme un nationaliste d’extrême gauche.

Selon l’expert en art contemporain russe, Andreï Erofeev, Prilepine et son groupe sont « ultraminoritaires dans la sphère culturelle russe ». Pour la critique d’art et éditrice moscovite Ekaterina Wagner, ils souhaitent avant tout capter les subventions pour la culture.

À LIRE: En Russie, un livre sert à justifier la dissolution d’une ONG LGBT+

Cet héritier de l’écrivain Édouard Limonov, tant politiquement que littérairement, a vu nombre de ces textes être traduits en français. Beaucoup ont été publiés par les Éditions des Syrtes, dont Certains n’iront pas en enfer en 2021 (trad. Jean-Christophe Peuch), Pathologies en 2018 (trad. Joëlle Dublanchet) ou encore Ceux du Donbass. Chroniques d’une guerre en cours (trad. Michèle d’Arsin) la même année.

D'autres de ses ouvrages sont également disponibles en poche, comme La taupe rouge. 17 instants de printemps (trad. Monique Slodzian), chez 10/18 en 2020, ou Des chaussures pleines de vodka chaude, publié chez Babel en 2017.

Zakhar Prilepine a aussi été le rédacteur en chef de l'édition régionale de Novaïa Gazeta, où a notamment officié Anna Politkovskaïa, journaliste opposante assassinée en 2006. Organe de l'opposition au pouvoir poutinien depuis de nombreuses années, Novaïa Gazeta a vu la licence de son site internet révoquée par le gendarme des télécoms russes il y a quelques semaines.

La rédaction avait déjà suspendu son travail en Russie depuis fin mars, suite à la politique de répression concomitante à l'agression de l'Ukraine.

Crédits photo : Svklimkin (CC BY-SA 4.0)