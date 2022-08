Mort de Joseph Delaney, auteur de la série L'Épouvanteur

Né en 1945 à Preston, dans le Lancashire, en Angleterre, Joseph Delaney se destine d'abord au métier d'ingénieur, avant de se former, par des cours du soir, à l'enseignement de l'anglais. Après une publication sous pseudonyme, il se fait connaitre du grand public avec L'Apprenti épouvanteur en 2004 (traduit par Marie-Hélène Delval, Bayard Jeunesse).

Il a poursuivi la série L'Épouvanteur au fil des années, ajoutant d'autres personnages et éléments à un univers constamment développé. Il signe d'autres séries liées à L'Épouvanteur, The Starblade Chronicles et Frère Wulf, dont les titres sont aussi traduits et publiés en français par Marie-Hélène Delval et Bayard Jeunesse.

En 2014, le film Le Septième Fils avait tenté de porter la saga au cinéma, sans trop de succès. Il a été réalisé par Gerri L. Crawford et Sergey Bodrov, avec Jeff Bridges, Ben Barnes et Julianne Moore à l'écran.

Delaney écrivait toujours quotidiennement, et travaillait sur le quatrième ouvrage de la série Frère Wulf.

« Tout au long de sa carrière d'écrivain, Joseph Delaney a créé des univers fantastiques fascinants, des monstres terrifiants et des héros mémorables. En vingt ans, sa série culte L’apprenti Épouvanteur a passionné plusieurs générations et des millions de lecteurs à travers le monde. Son œuvre, traduite en français par Marie-Hélène Delval, a marqué l'histoire de Bayard Éditions, et nous sommes très fiers d'être son éditeur en France », soulignent les éditions Bayard dans un communiqué.

« Joe était une personne humble et, malgré son succès, il a toujours été fidèle à ses racines, dans le Lancashire, qui l'ont tellement inspiré, bien qu'il déteste la pluie ! », a rappelé un message publié sur la page Facebook de l'auteur.

Photographie : Bayard Jeunesse, DR